La creadora de contenido Flor Danay Hernández dejó la música y volvió sin proponérselo

El rodaje fue en Miami, en octubre de 2025, y salió todo menos según el plan. Un auto que estuvo cerca de incendiarse. Un hombre ebrio que se metió en escena y acabó bailando delante de la cámara. Una visita policial que nadie había pedido.

Ella lo contó riéndose, y aprovechó para aclarar algo que suena raro viniendo de quien acaba de grabar un video musical. "Yo no quiero ser una cantante famosa, solo quiero divertirme y conectar con mi gente", sostuvo.

El video, dirigido por el realizador conocido como Randy, reunió a Flor Danay Hernández con su pareja, Alexx 13k. El detrás de cámaras terminó teniendo más recorrido que muchas piezas producidas con calma.

En julio de 2021, Flor Danay Hernández grabó 'El Águila' a dúo con Jorge Junior, líder de Los 4. Un reguetón cruzado con melodías flamencas, con videoclip filmado dentro del estudio de grabación. En ese momento se presentaba como la Dueña del Reparto y su cuenta de Instagram rondaba los cincuenta mil seguidores.

Hubo más. 'Hijos de Dios' con Los 4. 'Vamo' a ver qué pasa' con Harryson. 'Malas intenciones' con Payaso x Ley. La música fue una etapa de aproximadamente dos años y no llegó a convertirse en carrera. Ella no lo disfraza: hoy se dedica a otra cosa y lo dice sin nostalgia.

Lo que quedó

Preguntarle qué le dejó esa etapa da una respuesta que no habla de canciones. Habla de escenario. De haber aprendido a perderle el miedo a una cámara, a comunicar con el cuerpo, con la voz y con la energía. Esas tres cosas son exactamente las herramientas con las que trabaja ahora, todos los días, en un formato completamente distinto.

Y hay una conclusión de esa época que sigue usando. "Puedes tener talento, pero si no sabes conectar con las personas, el talento solo no es suficiente", sostiene.

Es una frase que se entiende mejor sabiendo de dónde viene. La dijo alguien que grabó con nombres conocidos del reguetón cubano y que aun así no logró que aquello se sostuviera. No es una teoría sobre el éxito ajeno.

Un patrón que se repite

Flor Danay Hernández cuenta que esa etapa la obligó a exponerse, a perder miedos y a descubrir capacidades que no sabía que tenía. Después repitió esa sensación varias veces, y de ahí sacó algo que dice con una seguridad que llama la atención: que puede convertirse en lo que se proponga.

Antes de la música estuvo el teatro escolar en Cuba, donde lideraba los matutinos y soñaba con ser actriz de televisión. Después de la música vino la creación de contenido. Tres oficios distintos que exigen lo mismo: pararse delante de gente y sostener la atención.