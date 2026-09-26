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¿Hija mayor de Cueva SE 'DISTANCIÓ' de él por Pamela Franco? Futbolista confiesa lo que vive: "Que las cosas mejoren con ella..."

Christian Cueva habló sobre la relación que mantiene con su hija mayor y confesó cómo vive este momento familiar tras su romance con Pamela Franco.

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    ¿Hija mayor de Cueva SE 'DISTANCIÓ' de él por Pamela Franco? Futbolista confiesa lo que vive: "Que las cosas mejoren con ella..."
    Cueva habla de la relación con su hija mayor | Composición Wapa - YouTube
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    Christian Cueva volvió a referirse a una situación familiar que ha generado interés tras los cambios en su vida sentimental. El futbolista habló sobre el vínculo que mantiene actualmente con su hija mayor con Pamela López y reconoció que atraviesan un momento diferente. Sus declaraciones dejan entrever que la adolescente ya conoce algunos detalles relacionados con la vida personal de su padre. ¿Qué dijo el popular 'Aladino' sobre la relación que mantiene con su heredera y cómo espera que evolucione?

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    Christian Cueva revela cómo es actualmente su relación con su hija mayor

    Durante una reciente entrevista, el futbolista decidió abordar el proceso que atraviesa junto a sus hijos después de su separación de Pamela López y el inicio de su relación con Pamela Franco. El deportista reconoció que volver a compartir con sus pequeños no ha sido sencillo y que cada uno ha afrontado esta etapa de una manera distinta.

    Al hablar específicamente de su hija mayor, Cueva dejó entrever que la situación entre ambos requiere especial atención, debido a que la menor tiene mayor conocimiento sobre las circunstancias familiares. El jugador explicó que procura mantener una comunicación sincera con ella y acompañarla durante esta etapa de su crecimiento.

    "Mi hijita la mayor ya tiene conocimiento de la vida, de las cosas, pero bueno, yo trato siempre de ser sincero con ella, de darle las cosas como papá, tratar de ser mejor siempre... Obviamente, está en una edad que... Tiene 12 añitos, ella ya está pasando a pubertad y adolescencia muy pronto, pero bueno, tengo mucha fe de que las cosas siempre mejoren con ella cada día", contó el futbolista al ser consultado por la relación que mantiene con su hija.

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    ¿Qué dijo Christian Cueva sobre sus otros hijos?

    En cuanto a sus hijos menores, el futbolista señaló que el vínculo con ellos se ha desarrollado de una manera distinta. Incluso mencionó que ha podido compartir algunos momentos relacionados con su actividad deportiva, como concentraciones y encuentros de fútbol.

    El popular 'Aladino' explicó que, pese a que sus hijos también tienen una mayor capacidad para comprender lo que ocurre a su alrededor, continúa priorizando el tiempo que puede pasar junto a ellos.

    "Los otros son más chiquitos, aunque también ahora los niños son más despiertos, pero yo estoy con ellos y eso es lo que más importa", sostuvo el deportista.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Hija mayor de Cueva SE 'DISTANCIÓ' de él por Pamela Franco? Futbolista confiesa lo que vive: "Que las cosas mejoren con ella..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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