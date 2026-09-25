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¡Final inesperado! Venezuela supera al ceviche peruano y gana el ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos

¡Venezuela se llevó el título! El pabellón criollo venció al ceviche peruano en la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos tras superar los 3 millones de votos.

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    Venezuela gana el 'Mundial de Comidas' de Ibai | Composición Wapa - Instagram
    ¡Final inesperado! Venezuela supera al ceviche peruano y gana el ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos

    El ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos llegó a su desenlace con una definición entre Perú y Venezuela que mantuvo en vilo a miles de usuarios. La votación terminó favoreciendo al país venezolano, cuyo pabellón criollo se impuso al ceviche peruano. La diferencia se estableció luego de una jornada que acumuló más de seis millones de votos en redes sociales. Así, Venezuela se quedó con el título de esta competencia gastronómica digital.

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    ¿Cuántos votos obtuvo Venezuela y cuántos Perú en el ‘Mundial de Comidas’?

    La gran final del torneo organizado por Ibai Llanos terminó con una ventaja para Venezuela. El pabellón criollo consiguió un total de 3 millones 241 mil votos, mientras que el ceviche peruano sumó 2 millones 881 mil respaldos durante la votación.

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    El resultado fue presentado por el propio streamer español a través de un video publicado en sus plataformas digitales, donde dio a conocer las cifras definitivas y confirmó al país ganador. En total, la final concentró más de seis millones de participaciones de los usuarios.

    Para llegar a esta instancia, Perú tuvo que enfrentarse a Argentina, duelo en el que el ceviche y la Inca Kola representaron a la gastronomía nacional. Venezuela, por su parte, avanzó tras dejar atrás a Ecuador con el pabellón criollo y la maltina.

    De esta manera, la final volvió a poner frente a frente a Perú y Venezuela, tal como ocurrió en el denominado Mundial de Desayunos. En aquella competencia, el país peruano consiguió imponerse con el tradicional pan con chicharrón.

    “En este papel tengo el ganador del Mundial de Comidas. Más de seis millones de votos que ha habido en total y el ganador es el siguiente: Venezuela, 3 millones 241 mil votos. Perú, 2 millones 881 mil votos. Venezuela es el campeón del Mundial de Comidas”, dijo el creador de contenido.

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    Venezuela se corona con el pabellón criollo y celebra junto a Ibai Llanos

    El plato que llevó a Venezuela hasta la victoria fue el pabellón criollo, una preparación que logró superar cada una de las rondas del torneo digital hasta alcanzar la última etapa frente al representante gastronómico peruano.

    Durante la transmisión del resultado, Ibai Llanos también enseñó el trofeo destinado al país que obtuvo la mayor cantidad de votos. Según explicó, la estatuilla todavía necesita algunos detalles antes de quedar lista para ser entregada oficialmente.

    El streamer español acompañó la celebración con referencias dirigidas a la comunidad venezolana y, posteriormente, dio paso al himno nacional de Venezuela como parte del festejo por el triunfo conseguido en la votación.

    “Esto, venezolanos, es para vosotros, que no está terminado, lo tengo que llevar al joyero. Tres, dos, uno. ¡Siu! Y ahora el himno venezolano para celebrarlo”, celebró en su anuncio.

    Tras confirmar el resultado, el creador de contenido también dedicó unas palabras a sus seguidores venezolanos y destacó la participación que tuvo la comunidad del país a lo largo de la competencia. Ibai remarcó que se trató de un reconocimiento nacido de una votación en redes sociales.

    “Venezolanos, enhorabuena por la victoria. Sé que es un premio de redes sociales que simplemente se participa votando, pero de verdad, muchas gracias por seguirme desde Venezuela”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Final inesperado! Venezuela supera al ceviche peruano y gana el ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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