Jessica Newton le pide a su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid que le dé otro nieto con Deyvis: "Me está pidiendo más niña que niño"

Jessica Newton reveló que le gustaría tener otro nieto y sorprendió al contar el particular pedido que le hizo a Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco .

Jessica Newton sorprendió al revelar el particular pedido que le hizo a su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y a Deyvis Orosco. La organizadora del Miss Perú no ocultó sus deseos de ver crecer aún más a la familia que ambos han formado junto a su pequeño Milan. Durante una conversación con ‘América Espectáculos’, la empresaria dejó entrever que estaría encantada con la llegada de un nuevo integrante. Sin embargo, su hija también confesó qué es lo que le están pidiendo con mayor insistencia.

Jessica Newton sorprende al pedir otro nieto a Cassandra y Deyvis

Jessica Newton habló sobre la familia que han construido Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, destacando especialmente la crianza que ambos le están dando a Milan. Para la empresaria, el pequeño se ha convertido en una alegría para toda la familia y resaltó las cualidades que ha desarrollado durante sus primeros años.

En ese contexto, Jessica dejó abierta la posibilidad de que su hija y el cantante vuelvan a convertirse en padres. Aunque aclaró que se trata de una decisión que únicamente corresponde a la pareja, no ocultó sus deseos de recibir nuevamente la noticia de la llegada de un bebé.

“Mira, Milan es un regalo para todos (…) la verdad es que lo están criando muy bien. Es un niño tan educado, tan vital, tan seguro, pero tan niño y eso es tan importante que, si los hacen tan bien ¿por qué no uno más? Pero eso ya está en ellos”, afirmó la empresaria causando que su hija se atacara de risas.

Cassandra Sánchez tampoco descartó la posibilidad de ampliar la familia y reconoció que los hijos representan una bendición. Además, reveló un detalle que llamó especialmente la atención: en su entorno existiría una particular preferencia por el sexo del próximo bebé.

“Sí me encantaría, los niños siempre son una bendición. Me están pidiendo más niña por aquí”, admitió la esposa del 'Bomboncito' de la cumbia.

Jessica Newton revela el cariño que siente por Deyvis Orosco

Más allá de su deseo de convertirse nuevamente en abuela, Jessica Newton también aprovechó la conversación para hablar sobre la relación que ha construido con Deyvis Orosco. La empresaria explicó que, con el paso del tiempo, el vínculo con su yerno se ha fortalecido hasta considerarlo parte de sus hijos.

La organizadora del Miss Perú destacó que, pese a que ambos provienen de familias y experiencias diferentes, han logrado consolidar una relación basada en el respeto y el afecto. También resaltó la importancia de los valores que Cassandra y Deyvis transmiten a Milan.

“Deyvis es un hijo más, creo que la forma en que nos hemos ensamblado como familia, el respeto, el cariño y sobre todo la unión porque, tú puedes haber crecido en lugares diferentes, pero los valores son los mismos y yo si hay algo que les agradezco es que estén criando a mi nieto con valores”, sostuvo.

Jessica también tuvo palabras de reconocimiento para la pareja por la manera en que asumen su rol como padres. Según expresó, Cassandra y Deyvis han demostrado responsabilidad en la crianza de su hijo y mantienen una dinámica familiar que valora especialmente.