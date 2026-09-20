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¡PARALIZARON LONDRES! Kim Kardashian y Lewis Hamilton sorprenden con sus IMPACTANTES looks durante una cena

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vistos juntos en Londres con sofisticados looks que combinaron minimalismo, sastrería y streetwear de lujo.

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    ¡PARALIZARON LONDRES! Kim Kardashian y Lewis Hamilton sorprenden con sus IMPACTANTES looks durante una cena
    Kim y el piloto de autos coordinaron sus estilismos.
    ¡PARALIZARON LONDRES! Kim Kardashian y Lewis Hamilton sorprenden con sus IMPACTANTES looks durante una cena

    Kim Kardashian y Lewis Hamilton volvieron a captar todas las miradas durante una salida nocturna en Londres. La empresaria y el piloto de Fórmula 1 fueron fotografiados dejando Estiatorio Milos, ubicado en Regent Street, con looks que rápidamente llamaron la atención por sus marcadas diferencias de estilo.

    La pareja, que hizo pública su relación en junio de 2026, continúa mostrando una fuerte conexión con la moda en cada una de sus apariciones. Esta vez, Kardashian apostó por una silueta ceñida y minimalista, mientras Hamilton llevó su característico estilo urbano de proporciones amplias.

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    Kim Kardashian apuesta por vestido efecto segunda piel

    Para la cena en Londres, Kim eligió un vestido largo de tono nude confeccionado en un tejido semitransparente y ajustado al cuerpo.

    El diseño destacó por incorporar dos franjas negras horizontales en la zona del torso y la cintura, un recurso visual que reforzó su silueta y dio al conjunto un acabado más gráfico.

    La empresaria completó el look con stilettos en una tonalidad similar, gafas oscuras de gran tamaño y un recogido alto con flequillo.

    El resultado mantuvo la estética depurada y estructurada que suele caracterizar varias de sus apariciones públicas.

    Kim Kardashian y Lewis Hamilton.
    Kim Kardashian y Lewis Hamilton.

    Lewis Hamilton apuesta por el volumen y la sastrería urbana

    Hamilton siguió una dirección completamente distinta. El piloto llevó un estilismo gris dominado por prendas oversize y líneas amplias.

    La pieza principal fue una chaqueta corta de lana en gris melange, combinada con pantalones de pierna ancha y raya diplomática.

    Para completar el outfit, añadió calzado negro de suela gruesa, gafas rectangulares, gorra y pendientes de diamantes.

    Aunque ambos apostaron por siluetas opuestas, la paleta neutra permitió que los dos looks funcionaran de manera complementaria.

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    Kim Kardashian y Lewis Hamilton consolidan su estilo como pareja

    La relación entre Kardashian y Hamilton comenzó a generar rumores a inicios de 2026, después de que fueran vistos juntos durante una escapada en los Cotswolds. Meses después, la empresaria incluyó al piloto en una publicación de Instagram y confirmó públicamente el romance.

    Desde entonces, ambos han compartido viajes y apariciones en ciudades como París, Lago de Como y Londres, convirtiendo cada salida en una nueva vitrina para sus estilos personales.

    En esta ocasión, el contraste entre el minimalismo ajustado de Kim y el streetwear voluminoso de Lewis volvió a demostrar que no necesitan vestir iguales para lograr una imagen visualmente coordinada.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡PARALIZARON LONDRES! Kim Kardashian y Lewis Hamilton sorprenden con sus IMPACTANTES looks durante una cena
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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