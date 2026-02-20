North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, inicia su aventura empresarial con NOR11, su nueva marca de ropa y accesorios de moda.

North West, hija Kim Kardashian, deja la escuela y funda la marca NOR11. | Composición Wapa | Instagram

North West, hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, da un nuevo paso en su vida pública. A sus 12 años, se prepara para lanzar su propia marca de moda y joyería, NOR11. Según el medio británico The Sun, se presentaron tres solicitudes de registro de marca para formalizar la línea, gestionadas por KimYe’s Kid Inc., la empresa creada en California en agosto de 2023, donde Kardashian figura como única directora en los registros estatales.

North West entra al mundo empresarial con su marca de moda y joyería

Según los documentos, la marca cubriría tres categorías principales. La primera incluye ropa y accesorios como vestidos, calzado, sombreros y medias. La segunda abarca relojes y joyería, como pulseras, collares, pendientes y anillos. La tercera se refiere a bolsos, monederos y neceseres de maquillaje.

El nombre combina las primeras letras de “North” con la edad en que surgió la idea. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, los trámites legales muestran que el proyecto sigue avanzando formalmente.

La estética de NOR11 reflejaría el estilo personal de North: streetwear de lujo, prendas oversize, colores vibrantes y accesorios llamativos.

¿Por qué North dejó la escuela?

La decisión no fue improvisada. Según allegados, Kim consideró que el sistema escolar tradicional no permitía la individualidad y creatividad que caracterizan a North. “North tiene un gran sentido del estilo y la autoexpresión. Su ambiente escolar privado no estaba preparado para eso”, comentó una fuente a medios estadounidenses.

La educación en casa le permite combinar materias académicas con sesiones creativas, especialmente en música y moda. En el pódcast Khloé in Wonder Land, Kim explicó que North puede dedicar hasta ocho horas a producir música, integrando la escritura de letras como parte de sus ejercicios.