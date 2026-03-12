Korina Rivadeneira vuelve a acaparar la atención tras revelar su dolorosa experiencia, al perder dos embarazos antes de convertirse en madre, en una entrevista emocional.

La actriz venezolana Korina Rivadeneira vuelve a ser tema de conversación luego de que surgieran especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con el piloto y exchico reality Mario Hart. En medio de estos comentarios, salió a la luz una entrevista en la que la modelo abrió su corazón y reveló un episodio muy doloroso de su vida: la pérdida de dos embarazos antes de convertirse en madre.

Korina Rivadeneira revela las pérdidas que sufrió antes de ser madre

Aunque en los últimos años Korina Rivadeneira ha mantenido un perfil más reservado y alejado de la televisión, decidió compartir detalles personales durante una conversación con el especialista en fertilidad Luis Noriega Hoces. Durante la charla, la también actriz relató las dificultades que enfrentó cuando intentaba tener a su primer hijo junto a su esposo.

Durante la entrevista difundida en YouTube, Korina recordó el complejo proceso que atravesó antes de lograr quedar embarazada. Según contó, junto a Mario Hart iniciaron la búsqueda de su primer bebé, pero el camino estuvo marcado por momentos difíciles.

“Mario y yo estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y fue súper difícil, yo ya había tenido anteriormente dos pérdidas y esta vez tuvimos varios intentos y no quedaba embarazada”, señaló en un inicio la influencer venezolana en la entrevista compartida mediante en YouTube.

Posteriormente, explicó que acudió al especialista para iniciar un tratamiento debido a que padece de ovarios poliquísticos, condición que complicaba el proceso para lograr un embarazo.

“Luego me recomendaron con el doc y él me hizo llevar un tratamiento porque yo sufro de ovarios poliquísticos, para mí fue súper difícil. Fueron 5 meses, me fui a la playa… pasó los 5 meses y al día siguiente me embaracé”, aseguró la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, sin profundizar en los detalles del proceso que vivió tras aquellas pérdidas.

Mario Hart responde sobre su situación con Korina Rivadeneira

Mario Hart fue abordado por la prensa luego de asistir a un evento público, donde inevitablemente le consultaron por los rumores que apuntan a una posible crisis en su matrimonio con la influencer Korina Rivadeneira. Sus declaraciones llamaron la atención, pues evitó desmentir los comentarios y dejó abierta la posibilidad de que cualquier anuncio lo hagan ellos mismos.

Las imágenes del momento fueron difundidas en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, donde se observa al piloto con un aspecto más delgado de lo habitual mientras conversaba con un reportero. Durante la entrevista también fue consultado sobre cómo viene desarrollándose su año a nivel personal y profesional.

En diálogo con el programa, Hart comentó que su agenda se ha mantenido bastante ocupada en los últimos meses, ya que divide su tiempo entre distintas responsabilidades laborales y proyectos personales. “He empezado el año bastante ocupado, entre carrera, entre mi trabajo, mi negocio, con proyectos”, aseguró.

Sin embargo, cuando el reportero le preguntó directamente por los comentarios sobre su relación con Korina Rivadeneira, el piloto mostró cierta incomodidad y prefirió marcar distancia del tema, insistiendo en que se trata de un asunto estrictamente familiar.