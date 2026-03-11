Melissa Loza ROMPE EN LLANTO al anunciar la muerte de su madre tras perder dolorosa batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Un momento de profunda tristeza se vivió en el set de 'Esto es guerra' cuando Melissa Loza comunicó públicamente el fallecimiento de su madre, quien enfrentó durante un largo tiempo una enfermedad oncológica. La producción del reality preparó un emotivo video en homenaje a su progenitora, lo que generó que la participante se quebrara en pleno programa.
Melissa Loza anuncia la muerte de su madre tras dura lucha contra el cáncer
Visiblemente afectada, la modelo Melissa Loza decidió compartir con el público los difíciles momentos que atraviesa junto a su familia tras la pérdida. En medio de la emoción, recordó con cariño a su madre y reveló cuándo ocurrió su partida.
“No es un momento fácil, he vivido días muy duros al lado de mis hermanos, de toda mi familia. La partida de mi mami fue el día sábado”, expresó la modelo entre lágrimas, mostrando cómo la situación afectó profundamente a su entorno cercano.
Durante su intervención, Loza también destacó la fortaleza con la que su madre enfrentó la enfermedad y la huella que dejó en su vida y en la de sus seres queridos.
“Mi valiente, porque así la llamaba, luchó hasta el final y sabe que me siento más que orgullosa de ella. Nos dejó una gran enseñanza de vida, a seguir luchando en la vida. Atesoraré en mi alma los momentos hermosos que vivimos”, manifestó la modelo.
La exchica reality remarcó que el recuerdo de su madre permanecerá siempre presente y que los momentos compartidos se convertirán en un legado de amor y fortaleza para toda su familia.
Mathías Brivio dedica emotivas palabras a Melissa Loza tras muerte de su madre
La reciente aparición de Melissa Loza en el set del reality de competencia estuvo marcada por un momento profundamente emotivo. Al iniciar el programa, el conductor Mathías Brivio tomó unos minutos para dirigirse a la participante y reconocer el difícil momento personal que atraviesa tras la pérdida de su madre.
Durante la bienvenida, el presentador sorprendió al público con un mensaje cargado de afecto y apoyo hacia la histórica integrante del reality, generando un ambiente de respeto y sensibilidad en el estudio.
"Te hemos extrañado todos estos días, Meli, gracias por regresar al programa. Sabiendo que no mucha gente sabe lo que voy a decir en estos momentos, que tu mamita está ahora en un lugar mejor, un lugar más tranquilo. Y estoy seguro que de donde quiera que ella esté, a partir del sábado, Meli, yo sé que ella va a estar aquí siempre mirándote, siempre cuidándote y sabes que todo el amor y cariño que te tenemos y gracias nuevamente por estar acá porque sé que no es un momento fácil para ti en tu vida. Muchísimas gracias, Meli, por estar aquí", dijo el conductor.