Melissa Loza anunció con profundo dolor el fallecimiento de su madre, quien luchó contra el cáncer. La producción rindió homenaje a su progenitora con un video conmovedor.

Un momento de profunda tristeza se vivió en el set de 'Esto es guerra' cuando Melissa Loza comunicó públicamente el fallecimiento de su madre, quien enfrentó durante un largo tiempo una enfermedad oncológica. La producción del reality preparó un emotivo video en homenaje a su progenitora, lo que generó que la participante se quebrara en pleno programa.

Melissa Loza anuncia la muerte de su madre tras dura lucha contra el cáncer

Visiblemente afectada, la modelo Melissa Loza decidió compartir con el público los difíciles momentos que atraviesa junto a su familia tras la pérdida. En medio de la emoción, recordó con cariño a su madre y reveló cuándo ocurrió su partida.

“No es un momento fácil, he vivido días muy duros al lado de mis hermanos, de toda mi familia. La partida de mi mami fue el día sábado”, expresó la modelo entre lágrimas, mostrando cómo la situación afectó profundamente a su entorno cercano.

Durante su intervención, Loza también destacó la fortaleza con la que su madre enfrentó la enfermedad y la huella que dejó en su vida y en la de sus seres queridos.

“Mi valiente, porque así la llamaba, luchó hasta el final y sabe que me siento más que orgullosa de ella. Nos dejó una gran enseñanza de vida, a seguir luchando en la vida. Atesoraré en mi alma los momentos hermosos que vivimos”, manifestó la modelo.

La exchica reality remarcó que el recuerdo de su madre permanecerá siempre presente y que los momentos compartidos se convertirán en un legado de amor y fortaleza para toda su familia. la venta de boletos de un espectáculo que fue financiado con recursos públicos.

Mathías Brivio dedica emotivas palabras a Melissa Loza tras muerte de su madre

La reciente aparición de Melissa Loza en el set del reality de competencia estuvo marcada por un momento profundamente emotivo. Al iniciar el programa, el conductor Mathías Brivio tomó unos minutos para dirigirse a la participante y reconocer el difícil momento personal que atraviesa tras la pérdida de su madre.

Durante la bienvenida, el presentador sorprendió al público con un mensaje cargado de afecto y apoyo hacia la histórica integrante del reality, generando un ambiente de respeto y sensibilidad en el estudio.