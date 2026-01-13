Tepha Loza revela el delicado estado de salud de su madre, diagnosticada con cáncer, y explica por qué dejó la quimioterapia para iniciar un tratamiento alternativo con muérdago.

La familia Loza atraviesa días de profunda incertidumbre y fortaleza emocional. Tepha Loza decidió romper el silencio y explicar públicamente la razón del quiebre emocional que vivió Melissa Loza en televisión: el delicado estado de salud de su madre, María Guadalupe Vigil, diagnosticada con cáncer hace aproximadamente un mes. La exchica reality compartió un testimonio sincero sobre el proceso que enfrenta su familia y las decisiones médicas que han tomado ante el deterioro provocado por la quimioterapia.

La dura batalla contra el cáncer y el impacto de la quimioterapia

A través de un video difundido en redes sociales, Tepha Loza relató que su madre inició el tratamiento oncológico convencional, pero su cuerpo no logró resistir los efectos secundarios. La exchica reality explicó con crudeza cómo las quimioterapias afectaron de manera severa su salud.

“Mi mamá está pasando un proceso oncológico, empezó con sus quimios, radios, se deterioró bastante porque atacan las células malignas pero también las buenas. Es por eso que se le cae el pelito, le deteriora por dentro también”, expresó visiblemente conmovida.

El desgaste físico fue tal que la familia optó por replantear el tratamiento, priorizando la calidad de vida de María Guadalupe Vigil. Esta situación fue la que desencadenó el llanto de Melissa Loza durante una reciente emisión de Esto es guerra, un momento que no pasó desapercibido para el público.

El muérdago: la alternativa que devolvió la esperanza

Ante la imposibilidad de continuar con la quimioterapia, las hermanas Loza comenzaron a investigar otras opciones. Fue así como conocieron el tratamiento con muérdago, una terapia alternativa utilizada en Europa, especialmente en Alemania, y que también ha sido mencionada en el Perú por casos mediáticos como el del actor Christian Thorsen.

“Investigando sobre el cáncer, cómo tratarlo porque hay medicina alternativa y naturales, muchos médicos no creen, pero por experiencias de otras personas llegamos al muérdago. Proviene de las plantas parásitas. Está conocido en Europa y Alemania, por medio de un amigo llegamos a un centro que están tratando el muérdago para personas oncológicas”, contó Tepha.

Según explicó, los resultados observados en otros pacientes les devolvieron la fe, ya que este tratamiento habría permitido prolongar la vida de personas con diagnósticos complejos.

“Hay esperanza todavía”: el mensaje final de Tepha Loza

La exchica reality reveló que su madre ya tuvo la primera sesión con este tratamiento alternativo y que la respuesta ha sido positiva.

“Mi mamá tuvo la primera sesión con el muérdago y la verdad le ha ido súper bien, está funcionando y hay esperanza todavía. Me pone nerviosa este tema, no es cualquier cosa, es delicado”, señaló.