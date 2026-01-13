Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Melissa Klug se quiebra al hablar de la agresión contra Samahara y revela que no acepta ayuda: "Necesita apoyo psicológica"

Melissa Klug no dudó en compartir su dolor tras la agresión contra Samahara Lobatón y expresó su preocupación sobre la seguridad de su hija y nietos.

    Melissa Klug se quebró al hablar de su situación de Samahara Lobatón. | Composición Wapa
    Melissa Klug se mostró evidentemente conmocionada tras revelarse de la presunta agresión física que recibió su hija Samahara Lobatón. La chalaca fue abordada de las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, y no dudó en expresar su gran preocupación por la situación y no pudo ocultar la tristeza al hablar sobre el problema que está afrontando Samahara.

    En sus declaraciones, la preocupada madre lanzó una fuerte acusación contra Bryan Torres, pareja y padre de dos de los hijos de la influencer.

    LEE MÁS: Melissa Klug no puede más al ver vídeo de agresión de Bryan contra Samahara: "Qué hijo de..."

    “Él ha intentado matar a mi hija, asfixiarla con la almohada y reventarle la plancha en la cabeza”, indicó, explicando un escenario muy extremo y alarmante.

    La ‘Blanca de Chucuito’ se mostró muy afectada y no dudó en expresar su angustia como madre. “Dios mío, necesita ayuda psicológica. No quiere ayudar cuando una persona no quiere”, comentó, con la voz entrecortada.

    Melissa Klug es vista en la comisaría de Monterrico, reporta Instarándula

    Las declaraciones de Melissa Klug surgieron tras difundirse la existencia de un video que evidenciaría una supuesta agresión ocurrida al interior del hogar que compartían Samahara Lobatón y Bryan Torres. El registro, de carácter reservado, habría sido determinante para que el caso cobrara mayor exposición mediática.

    La empresaria y madre de la influencer sostuvo que los hechos habrían cruzado todo límite, provocando un fuerte impacto en el ambiente del espectáculo, donde el tema empezó a generar amplio debate luego de conocerse los primeros indicios del presunto episodio de violencia familiar.

    NO TE PIERDAS: Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón

    En medio de este escenario, Klug fue captada en la comisaría de Monterrico, de acuerdo con lo difundido por el portal Instarándula. Una seguidora hizo llegar una fotografía de la empresaria, imagen que despertó el interés del periodista Samuel Suárez, quien optó por compartirla en el marco de las recientes revelaciones.

    Finalmente, Rodrigo González indicó que recibió un video en el que se apreciaría a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón dentro de una habitación, aunque dicho material no fue emitido públicamente. Hasta ahora, no se ha aclarado el motivo específico de la presencia de Melissa Klug en la sede policial, ya que en la imagen difundida solo se le observa de espaldas y al interior de un baño.

