Esto es Guerra se consolida en la TV peruana: ¿Cuántos puntos de rating hizo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El programa de competencia 'Esto es guerra' se reafirma como el más popular en la televisión, alcanzando 17,4 puntos de audiencia el miércoles pasado y 18,2 puntos el jueves.
Así, 'Esto es guerra' continúa siendo un referente en la televisión nacional, ya que después de 14 años en emisión sigue liderando su franja horaria y es el programa en vivo con mayor audiencia en el país.
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Además, este lunes 16, 'Esto es guerra' inicia una cuenta regresiva en la que cuatro participantes entrarán en la zona de sentencia y habrá eliminaciones. Por ello, se anticipa un episodio lleno de emoción debido a las competencias, ya que nadie querrá ser eliminado del reality.
Durante estos 14 años, 'Esto es guerra' no solo ha dominado los índices de audiencia y ha sido semillero de numerosos talentos, sino que también ha logrado expandirse internacionalmente, con versiones del programa en países como México, Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia.