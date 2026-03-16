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Esto es Guerra se consolida en la TV peruana: ¿Cuántos puntos de rating hizo?

Con 14 años al aire, Esto es Guerra sigue liderando su franja horaria y se posiciona como el programa en vivo más visto del país.

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    Esto es Guerra se consolida en la TV peruana: ¿Cuántos puntos de rating hizo?
    Este 16 de octubre, comienza una emocionante cuenta regresiva con la entrada de cuatro participantes a la zona de sentencia y posibles eliminaciones.
    Esto es Guerra se consolida en la TV peruana: ¿Cuántos puntos de rating hizo?

    El programa de competencia 'Esto es guerra' se reafirma como el más popular en la televisión, alcanzando 17,4 puntos de audiencia el miércoles pasado y 18,2 puntos el jueves.

    Así, 'Esto es guerra' continúa siendo un referente en la televisión nacional, ya que después de 14 años en emisión sigue liderando su franja horaria y es el programa en vivo con mayor audiencia en el país.

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    Además, este lunes 16, 'Esto es guerra' inicia una cuenta regresiva en la que cuatro participantes entrarán en la zona de sentencia y habrá eliminaciones. Por ello, se anticipa un episodio lleno de emoción debido a las competencias, ya que nadie querrá ser eliminado del reality.

    Durante estos 14 años, 'Esto es guerra' no solo ha dominado los índices de audiencia y ha sido semillero de numerosos talentos, sino que también ha logrado expandirse internacionalmente, con versiones del programa en países como México, Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esto es Guerra se consolida en la TV peruana: ¿Cuántos puntos de rating hizo?
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

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