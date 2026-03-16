Esto es Guerra se consolida en la TV peruana: ¿Cuántos puntos de rating hizo?

Con 14 años al aire, Esto es Guerra sigue liderando su franja horaria y se posiciona como el programa en vivo más visto del país.

Este 16 de octubre, comienza una emocionante cuenta regresiva con la entrada de cuatro participantes a la zona de sentencia y posibles eliminaciones.

Este 16 de octubre, comienza una emocionante cuenta regresiva con la entrada de cuatro participantes a la zona de sentencia y posibles eliminaciones.

El programa de competencia 'Esto es guerra' se reafirma como el más popular en la televisión, alcanzando 17,4 puntos de audiencia el miércoles pasado y 18,2 puntos el jueves.

Así, 'Esto es guerra' continúa siendo un referente en la televisión nacional, ya que después de 14 años en emisión sigue liderando su franja horaria y es el programa en vivo con mayor audiencia en el país.

Además, este lunes 16, 'Esto es guerra' inicia una cuenta regresiva en la que cuatro participantes entrarán en la zona de sentencia y habrá eliminaciones. Por ello, se anticipa un episodio lleno de emoción debido a las competencias, ya que nadie querrá ser eliminado del reality.