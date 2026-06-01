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¡DOLOROSA CONFESIÓN! Claudia Portocarrero revela que se separó de su esposo tras quedar embarazada: "Fue un momento fuerte"

Claudia Portocarrero reveló que se separó un año de su esposo Michael Witkamp tras quedar embarazada y contó cómo reconstruyeron su familia.

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    La popoular 'ñañita' recordó un momento muy triste de su vida. | Composición Wapa
    ¡DOLOROSA CONFESIÓN! Claudia Portocarrero revela que se separó de su esposo tras quedar embarazada: "Fue un momento fuerte"

    Claudia Portocarrero sorprendió al contar un episodio poco conocido de su vida personal. La recordada ‘ñañita’ reveló que atravesó una separación de un año con su esposo, Michael Witkamp, poco después de quedar embarazada en 2015.

    La confesión ocurrió durante una conversación en su pódcast, donde tuvo como invitada a Nelly Rossinelli, exjueza de 'El gran chef: famosos'. En ese espacio, la exmodelo habló con sinceridad sobre una etapa difícil que vivió lejos de las cámaras y que hasta ahora había mantenido en reserva.

    “Salí embarazada y me separé un año, eso nadie sabe. Me separé de mi esposo. Hubo sus problemas, ahí hubo sus cosas”, relató la exmodelo frente a su invitada.

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    Claudia explicó que ese periodo fue especialmente complejo porque ocurrió cuando estaba por convertirse en madre por primera vez. A diferencia de otras etapas de su vida sentimental, como su recordada relación de 12 años con Dilbert Aguilar, esta crisis se mantuvo lejos del ojo público.

    La artista también contó que, con el tiempo, ella y Michael lograron conversar y reencontrar un punto de equilibrio por el bienestar de su hija. Aunque no fue sencillo, ambos decidieron asumir juntos la responsabilidad familiar.

    “Finalmente pudimos conversar, retomar y empezar a ver a nuestra hija los dos y poner la mano para sacarla adelante. No fue un momento bonito, fue un momento fuerte”, afirmó la artista.

    La relación entre Claudia Portocarrero y Michael Witkamp comenzó en 2015, año en que también nació su hija. Aunque la pareja recién formalizó su matrimonio en diciembre de 2023, la convivencia atravesó momentos complicados por las diferencias en sus proyectos de vida.

    Según contó la exbailarina, su esposo imaginaba una vida más calmada en los Países Bajos, enfocada en el hogar y la familia. Sin embargo, Claudia tenía claro que su independencia y su carrera eran parte esencial de su identidad.

    “Él me quería en casa, paseando en los bosques de Holanda y tomándome un café a su lado. Sé que todas esperarían eso y respeto a quienes optan por ello (ser ama de casa), pero yo no nací para eso. Trabajo desde los ocho años y estoy acostumbrada a ser independiente y a mantenerme por mí misma”, expresó Portocarrero.

    Esa diferencia de expectativas terminó provocando una separación temporal. Durante ese año, Claudia se enfocó en su hija, en su estabilidad emocional y en redefinir lo que quería para su vida. Finalmente, la pareja logró reconciliarse y priorizar la construcción de una familia desde una mirada más madura.

    La nueva vida de Claudia Portocarrero fuera del Perú

    Actualmente, Claudia Portocarrero vive en Países Bajos y ha construido una faceta profesional muy distinta a la que el público peruano conoció en televisión. Alejada de los escenarios, la música y los programas de entretenimiento, hoy se dedica a las conferencias, asesorías privadas y talleres de desarrollo personal.

    Tras cerrar su etapa más mediática, la exbailarina apostó por formarse en programación neurolingüística y coaching profesional. Esa preparación le permitió abrir un nuevo camino como consultora y conferencista, especialmente en temas relacionados con liderazgo, comunicación y crecimiento personal.

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    “Me gradué como consultora en PNL aplicada en el Instituto Peruano de Programación Neurolingüística (IPPNL) y como máster en Coaching Profesional. Cuento con diplomados en Coaching con Programación Neurolingüística, Ventas con PNL y Oratoria Moderna”, informa la propia Portocarrero en su sitio web, donde detalla su nueva faceta.

    Claudia Portocarrero.
    Claudia Portocarrero.

    Además, Claudia dirige Portocarrero Producciones, empresa enfocada en la organización de eventos sociales, corporativos y empresariales. Su propuesta incluye logística, alquiler de equipos, capacitaciones y talleres especializados.

    En su plataforma oficial, la exfigura televisiva destaca el enfoque de sus servicios. “Desarrollamos capacitaciones y talleres especializados en desarrollo personal, gestión de ventas, liderazgo disruptivo, PNL, gestión emocional, habilidades blandas, innovación, logro de metas, talento humano y mucho más”.

    Con esta nueva etapa, Claudia Portocarrero muestra una versión más íntima y profesional de sí misma: lejos de la exposición televisiva, pero enfocada en su familia, su independencia y su crecimiento personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡DOLOROSA CONFESIÓN! Claudia Portocarrero revela que se separó de su esposo tras quedar embarazada: "Fue un momento fuerte"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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