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Isabel Acevedo se pronuncia antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona con fuerte revelación

Isabel Acevedo comentó sobre la boda próxima de Christian Domínguez y Karla Tarazona, mostrándose indiferente y deseándoles felicidad.

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    Isabel Acevedo se pronuncia antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona con fuerte revelación
    Isabel Acevedo se pronuncia antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona
    Isabel Acevedo se pronuncia antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona con fuerte revelación

    Mientras Christian Domínguez y Karla Tarazona preparan los últimos detalles para su boda civil, Isabel Acevedo fue cuestionada sobre este nuevo episodio en la vida de su ex. La bailarina, ahora en una etapa estable en Estados Unidos, optó por no involucrarse en su relación actual, subrayando que no tiene interés en comentar sus decisiones personales.

    En un diálogo con Trome, Acevedo fue abordada acerca del deseo prolongado de Tarazona de oficializar su relación con el cantante. Sin embargo, la conocida “Chabelita” decidió no hacer comentarios y puntualizó que la decisión es solo de la pareja.

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    “No soy la más indicada para opinar. Si optan por casarse o no, es asunto de ellos. Ya son lo suficientemente maduros para saber lo que quieren en su vida sentimental”, expresó.

    Asimismo, cuando se le preguntó si cree que Christian Domínguez ha cambiado con los años, respondió de forma breve: “No sé de él hace tiempo, no tengo idea si ha cambiado”.

    Isabel Acevedo descarta importancia a declaraciones de Domínguez

    Otro de los temas tratados fue una antigua declaración de Christian Domínguez, quien mencionó en televisión que su relación con Acevedo había sido un error al no haber cerrado correctamente su historia con Karla Tarazona.

    Acevedo, lejos de sentirse afectada, aclaró que apenas conocía esos comentarios y que no tienen ninguna importancia en su vida presente.

    Isabel Acevedo sobre la próxima boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona.
    Isabel Acevedo sobre la próxima boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona.

    “Es la primera vez que lo escucho, me da risa, pero no me afecta realmente. No me importa”, puntualizó.

    Incluso, cuando se le pidió un mensaje para los futuros esposos, Acevedo les deseó lo mejor sin reservas.

    “Que decidan lo que quieran con su vida, que vivan su propia historia de amor y sean felices. Yo estoy en un momento maravilloso de mi vida”, añadió.

    La relación cercana con la hija de Christian

    Aparte de su pasado con el líder de la Gran Orquesta Internacional, Isabel Acevedo afirmó que su cariño por Camila Domínguez, hija del cantante y de Melanie Martínez, permanece intacto.

    Acevedo comentó que ha conocido a la joven desde pequeña y que su comunicación sigue siendo constante. Además, elogió el talento y desarrollo personal de Camila.

    “La gente malintencionada siempre interpretará mal las cosas, pero yo conocí a Camila desde chiquita. Me da alegría ver cuánto ha crecido; nos comunicamos, la aconsejo y la animo a ser independiente. Es muy talentosa y bella. Con Melanie siempre tuve una buena relación; cuando terminé con Christian, me invitó a su casa, reímos mucho juntas, y esos momentos los guardo con cariño”, relató.

    La buena relación con la hija de Christian Domínguez
    La buena relación con la hija de Christian Domínguez

    Acevedo también recordó con aprecio los momentos que vivió junto a la hija de Domínguez durante el tiempo en que estuvo en su círculo familiar.

    “Era como mi hermana menor, salíamos juntas, compartíamos mucho”, resaltó.

    De esta forma, Isabel Acevedo se centra en su presente, dejando atrás relaciones pasadas y deseando lo mejor a Christian Domínguez y Karla Tarazona en su nueva etapa juntos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabel Acevedo se pronuncia antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona con fuerte revelación
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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