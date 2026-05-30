Aleska Zambrano , en su transmisión en vivo, habló sobre si Said Palao asistirá a su boda con Manolo Rodríguez y opinó sobre los hombres infieles.

Mamá de la hija de Said Palao revela si lo INVITARÁ a su boda y HUNDE a infieles: "El hombre es más manipulador" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Mamá de la hija de Said Palao revela si lo INVITARÁ a su boda y HUNDE a infieles: "El hombre es más manipulador" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

En noviembre de 2025, Aleska Zambrano anunció su próximo matrimonio e informó a sus seguidores, a través de una transmisión en vivo, quiénes asistirán. La pregunta más frecuente fue sobre Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria y padre de su hija. ¿Qué mencionó al respecto y cuál fue su mensaje para los infieles?

Madre de la hija de Said Palao aclara sus comentarios sobre infieles

Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, reveló su compromiso con Manolo Rodríguez, cuya celebración está próxima.

El anuncio generó interés sobre los invitados, en especial por su vínculo con Said Palao como padre de su hija. En una respuesta directa, dejó clara su posición.

“¿Lo invitarás al matrimonio?”, “No, ya dejé claro que no…”, mencionó firmemente, al negar la invitación a Palao. Más tarde, compartió su perspectiva sobre los hombres que engañan a sus parejas, a partir de experiencias personales de su audiencia.

Una usuaria contó que, a pesar de mostrar pruebas de la deslealtad de la pareja de su amiga, ella terminó perdonándolo. Zambrano reflexionó y dijo que algunos hombres engañan y manipulan incluso ante evidencias claras.

“Aunque le enseñé pruebas, ella lo disculpó, y me afectó”, “He estado en el lugar de ella, les perdonas incluso con evidencias, porque el hombre es astuto y mentiroso”, comentó empatizando con la experiencia compartida.

Además, la usuaria mencionó que su amiga le agradeció por mostrarle la verdad, pero cambió de decisión tras hablar con su pareja.

“Tal vez en el momento pensó en dejarlo, pero luego él habló y ella lo perdonó. Así pasa”, concluyó tras saber que retomaron la relación.