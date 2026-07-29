Daniela Darcourt vive TERRIBLE MOMENTO al ser retirada del escenario en PLENO CONCIERTO en Barcelona: "Se va molesta"

Durante un concierto en Barcelona , una mujer interrumpió la actuación de Daniela Darcourt , lo que provocó que la cantante dejara el escenario visiblemente molesta.

Incidente protagonizado por Daniela Darcourt ocurrió en un festival de salsa en Barcelona. | Foto: composición LR/TikTok/cindymarisol.01

Incidente protagonizado por Daniela Darcourt ocurrió en un festival de salsa en Barcelona. | Foto: composición LR/TikTok/cindymarisol.01

Durante el festival Perú Salsa All Stars en Barcelona, donde se celebraban las Fiestas Patrias, Daniela Darcourt protagonizó un incidente que generó un amplio debate en redes. La cantante peruana, esperada ansiosamente por el público, vivió un momento inesperado que causó indignación entre sus fans.

El festival contó con la participación de destacados artistas como Yosimar y su Yambú. Sin embargo, retrasos en la organización causaron inconvenientes, impactando la actuación de la reconocida intérprete de 'Señor Mentira'.

Incómodo momento para Daniela Darcourt durante su show

Imágenes del concierto muestran cómo la música bajó abruptamente mientras Daniela cantaba, seguida de la aparición de una mujer con un celular que le comunicó algo. La artista reaccionó con calma y, poco después, se despidió rápidamente, mostrando desagrado.

Testigos en el lugar aseguran que la rápida salida de la artista fue impuesta para permitir la actuación de Yosimar, a pesar de que los problemas de tiempo fueron responsabilidad de los organizadores.

Daniela se expresó en sus redes tras el evento. Un video con más de 51.000 me gusta incluyó comentarios de apoyo hacia la cantante, quien agradeció al público escribiendo: "Solo quienes estuvieron presentes saben lo ocurrido. Gracias por su compañía, un fuerte abrazo". En otra publicación, que superó las 8.000 interacciones, expresó: "Sucedan lo que sucedan, el show debe seguir. Agradezco a todos por acompañarme".