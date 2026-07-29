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Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Mark Vito y Leslie Echavarría destacan junto a Keiko Fujimori en eventos oficiales

Mark Vito, acompañado de su novia Leslie Echavarría, formó parte de las destacadas actividades de Keiko Fujimori, incluyendo una elegante cena de gala y la Gran Parada Militar.

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    Mark Vito y Leslie Echavarría destacan junto a Keiko Fujimori en eventos oficiales
    Mark Vito y su novia Leslie Echavarría se 'roban' las miradas junto a Keiko Fujimori en la Parada Militar: También la acompañaron en cena de gala | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Mark Vito y Leslie Echavarría destacan junto a Keiko Fujimori en eventos oficiales

    ¡El exmarido de la presidenta estuvo presente! Durante las celebraciones patrias tras la toma de posesión de Keiko Fujimori, la atención pública también estuvo en Mark Vito, padre de sus hijas. Sorprendiendo a muchos, Mark apareció sonriente junto a su novia, Leslie Echavarría, en momentos clave como la lujosa cena de gala y el tradicional desfile militar, ganando popularidad en redes sociales.

    Mark Vito y Leslie Echavarría presentes en eventos destacados con Keiko Fujimori

    Desde su perfil personal, Leslie Echavarría compartió una foto donde se ve al influente con un sobrio traje, portando una escarapela y una pequeña bandera peruana. Leslie lució un radiante vestido rojo y una amplia sonrisa al ser parte de este acto institucional.

    Mark Vito y su compañera también participaron en la gala previa al desfile patriótico, causando revuelo en las plataformas digitales. Muchas personas especularon sobre un posible encuentro entre la ex pareja durante los eventos oficiales en el Palacio de Gobierno, dada la posición de la madre de sus hijas.

    A pesar del interés mediático, el influente ha mantenido una relación respetuosa con Keiko Fujimori. Recientemente, destacó sus elogios hacia la lideresa política, deseándole éxito en su mandato y confiando en que su triunfo personal refleja el progreso del país.

    Mark Vito y Leslie Echavarría en desfile militar y cena de gala.
    Mark Vito y Leslie Echavarría en desfile militar y cena de gala.

    Mark Vito desea éxito al gobierno de Keiko Fujimori

    En su etapa actual, Mark Vito ha mostrado que la madurez sobrevive al divorcio. Ella sabe que le deseo éxito y su éxito es el bienestar de todo el país, por lo tanto, continúen los logros, expresó serenamente, con Leslie presente, ilustrando que la cordialidad familiar sigue siendo fundamental.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito y Leslie Echavarría destacan junto a Keiko Fujimori en eventos oficiales
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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