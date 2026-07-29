Mark Vito , acompañado de su novia Leslie Echavarría, formó parte de las destacadas actividades de Keiko Fujimori, incluyendo una elegante cena de gala y la Gran Parada Militar.

Mark Vito y su novia Leslie Echavarría se 'roban' las miradas junto a Keiko Fujimori en la Parada Militar: También la acompañaron en cena de gala | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Mark Vito y su novia Leslie Echavarría se 'roban' las miradas junto a Keiko Fujimori en la Parada Militar: También la acompañaron en cena de gala | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡El exmarido de la presidenta estuvo presente! Durante las celebraciones patrias tras la toma de posesión de Keiko Fujimori, la atención pública también estuvo en Mark Vito, padre de sus hijas. Sorprendiendo a muchos, Mark apareció sonriente junto a su novia, Leslie Echavarría, en momentos clave como la lujosa cena de gala y el tradicional desfile militar, ganando popularidad en redes sociales.

Mark Vito y Leslie Echavarría presentes en eventos destacados con Keiko Fujimori

Desde su perfil personal, Leslie Echavarría compartió una foto donde se ve al influente con un sobrio traje, portando una escarapela y una pequeña bandera peruana. Leslie lució un radiante vestido rojo y una amplia sonrisa al ser parte de este acto institucional.

Mark Vito y su compañera también participaron en la gala previa al desfile patriótico, causando revuelo en las plataformas digitales. Muchas personas especularon sobre un posible encuentro entre la ex pareja durante los eventos oficiales en el Palacio de Gobierno, dada la posición de la madre de sus hijas.

A pesar del interés mediático, el influente ha mantenido una relación respetuosa con Keiko Fujimori. Recientemente, destacó sus elogios hacia la lideresa política, deseándole éxito en su mandato y confiando en que su triunfo personal refleja el progreso del país.

Mark Vito y Leslie Echavarría en desfile militar y cena de gala.

Mark Vito desea éxito al gobierno de Keiko Fujimori