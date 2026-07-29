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Ni "majestad" ni "monarca": la espontánea frase de una niña que conquistó al rey Felipe VI en plena calle

El rey Felipe VI vivió un inesperado momento viral durante su visita a las vibrantes calles de Lima.

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    Ni "majestad" ni "monarca": la espontánea frase de una niña que conquistó al rey Felipe VI en plena calle
    Rey Felipe pasa curioso momento en las calles limeñas
    Ni "majestad" ni "monarca": la espontánea frase de una niña que conquistó al rey Felipe VI en plena calle

    La estancia del rey Felipe VI en el Perú, en el marco de la transferencia presidencial y las Fiestas Patrias, dejó una serie de eventos memorables. Aunque su visita incluyó estrictas ceremonias protocolares y encuentros oficiales, fue un intercambio fortuito con una niña el que se robó la atención en las redes.

    El soberano llegó a Lima para asistir a los actos relacionados con la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta. A su llegada, fue recibido por funcionarios peruanos y líderes de la comunidad española, rodeado de un fuerte operativo de seguridad, en una agenda que lo llevó a participar en importantes eventos estatales.

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    Una niña cautiva al rey con un saludo inesperado

    Mientras paseaba por el centro de Lima, numerosos ciudadanos se agruparon para recibirlo con muestras de cariño. A medida que la caravana avanzaba, Felipe VI se mostraba cercano al público en medio de un ambiente nacional de celebraciones.

    No obstante, el instante más comentado se produjo cuando una pequeña en la multitud decidió dirigirse al rey de forma poco convencional. Con espontaneidad, dijo: "¡Hola, hola, Felipe, Felipe!", rompiendo con el protocolo común de estos encuentros.

    La respuesta del monarca fue inmediata. Felipe VI, se giró hacia la niña, le sonrió y le devolvió el saludo. Este gesto fue capturado tanto por las cámaras como por los presentes que registraban la escena con sus móviles.

    Las imágenes rápidamente se dispersaron por las redes, donde los usuarios elogiaron la naturalidad del episodio y la respuesta del rey. "Ni monarca ni majestad", comentó un usuario, mientras que otro, riendo, señaló: "En su país le hacen reverencia y aquí lo llaman Felipe." Estos comentarios reflejan el ambiente de relajo con que la audiencia digital abrazó la escena.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ni "majestad" ni "monarca": la espontánea frase de una niña que conquistó al rey Felipe VI en plena calle
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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