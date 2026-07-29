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Kyara Villanella revela mensajes con Ricardo Mendoza: "Te Amo" y su temor de ser criticada

Kyara Villanella sorprendió al revelar mensajes recibidos de Ricardo Mendoza, del popular 'Hablando Huevadas', y expresó su temor. ¿Qué generó más controversia entre los internautas?

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    Kyara Villanella revela mensajes con Ricardo Mendoza: "Te Amo" y su temor de ser criticada
    Kyara Villanella REVEVELA chats con Ricardo Mendoza donde le dice “Te amo” pero confiesa su más GRANDE MIEDO: “Me pueden funar” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Kyara Villanella revela mensajes con Ricardo Mendoza: "Te Amo" y su temor de ser criticada

    ¡No pudo ocultar sus sentimientos! En una reciente conversación, Kyara Villanella sorprendió al mostrar los mensajes privados intercambiados con Ricardo Mendoza, comediante del exitoso podcast 'Hablando Huevadas'. Aunque admitió admirar el espectáculo y le envió un cariñoso saludo al humorista, la joven modelo explicó por qué prefiere mantener su distancia y no asistir a las presentaciones en vivo.

    Kyara Villanella revela su admiración por Ricardo Mendoza y enseña sus mensajes

    En la entrevista con Gaela Barraza, la ex Miss Teen Perú explicó cómo ocurrió el breve intercambio de palabras en redes sociales con el compañero de Jorge Luna. Relató que el saludo del comediante fue una completa sorpresa para ella, generando una mezcla de fanatismo al momento de contestar. Algunos usuarios desaprobaron que él le escribiera.

    "La persona más importante que me escribió, y a quien me encantaría conocer, es Ricardo Mendoza, de 'Hablando Huevadas'. Cuando él me envió un mensaje, yo estaba emocionada porque adoro ese show. Siempre lo veo", dijo sonriente Kyara Villanella, comentando que el mensaje del comediante fue simplemente un Hola, ¿qué tal?.

    Ante el sorpresivo contacto, Kyara respondió a Ricardo Mendoza de manera peculiar: "Le contesté: 'Hola Ricardo, te amo', pero eso fue todo. Me encanta y siempre lo veo", explicó sobre el diálogo que rápidamente se volvió viral, suscitando diversas reacciones entre los usuarios en línea.

    ¿Por qué Kyara Villanella no ha asistido a los shows de 'Hablando Huevadas' a pesar de ser fan?

    "Tengo miedo de que me hagan subir al escenario, me den un micrófono o algo, o que me lancen una bolsa de arroz... Preferiría sentarme arriba para evitar que me enfoquen, aunque allí también podrían lanzar cosas. No tengo a dónde escapar, podrían criticarme por cualquier cosa", compartió entre risas, indicando que prefiere disfrutar de las ocurrencias de Ricardo Mendoza desde la comodidad de su hogar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kyara Villanella revela mensajes con Ricardo Mendoza: "Te Amo" y su temor de ser criticada
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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