El drástico cambio de Mónica Adaro alejada de la tv peruana: se fue del país y tiene un nuevo oficio en el extranjero

Adaro compartió detalles de sus tres trabajos en el extranjero, dos de los cuales eran hasta ahora desconocidos por sus seguidores. Como organizadora de eventos, explicó: "En los eventos, por ejemplo, cuando van artistas mexicanos y a veces peruanos, los dueños mismos de los locales que ya me conocen, que soy extrovertida, entonces yo presento a los artistas. Yo no bailo, yo no canto, solamente ‘hola ¿qué tal, ¿cómo están? nos encontramos esta noche aquí, vamos a presentar al artista tal, fuerte aplauso, los recibimos y ya’" . Además, indicó que en algunas ocasiones también se encarga de la parte contable.

Su segundo rol lo desempeña como asistente de personas con problemas de salud en un condado de Estados Unidos. Sobre esta experiencia, precisó: "Me encargo de tratar gente que es discapacitada, algunos son mayores y otros solamente son discapacitados. Por ejemplo, a veces no caminan bien, pero es por algún problema de salud, no es gente que esté con un retraso o muletas, silla de ruedas, no".