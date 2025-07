"Me sentía completamente vacía. Mi mamá ya tenía varios años de cristiana, nos había hablado muchas veces de Dios, pero cuando no es tu tiempo, realmente te hablan y no entiendes. Es como si fuéramos sordos, no entendemos absolutamente nada de lo que nos dicen, pero sin querer llegó mi tiempo, llegó el tiempo en el que en que Dios tenía que empezar a obrar y hacer cosas en mi vida y me permitió conocerlo. Me permitió darme cuenta de que sin Él, mi vida no iba ni para delante ni para atrás", recordó la exmodelo de 'Habacilar'.