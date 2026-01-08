Magaly Medina regresó a redes sociales tras realizarse cirugía estética en el rostro. La conductora mostró los resultados de una intervención que duró siete horas.

Magaly Medina volvió a aparecer en redes sociales tras someterse a una delicada cirugía estética en el rostro. Desde Argentina, la conductora sorprendió al mostrar los primeros resultados de una intervención que duró siete horas. Su reaparición generó gran impacto entre seguidores y detractores, atentos a cada detalle de su recuperación. Las imágenes compartidas revelan cómo vive este proceso lejos de los sets de televisión.

Así luce Magaly Medina tras someterse a cirugía en el rostro

A través de sus redes sociales, la conductora Magaly Medina reapareció tras revelarse su estado de salud luego de someterse a una cirugía estética en el rostro. Desde Argentina, la popular ‘Urraca’ sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo quedó tras pasar por una intervención de siete largas horas, como lo reveló a sus seguidores en Instagram.

“Este es mi tercer día de operación, ya salimos a caminar porque nos toca hacer cámara hiperbárica. El doctor ha dicho que hay que caminar, hay que hacer ejercicio lento, pero ahí estoy, todavía no me han quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad”, contó la conductora mientras caminaba acompañada de su amiga y cuidadora.

Con fotos y videos recopilando su paso por el quirófano, la presentadora de ‘Magaly TV, la firme’ contó cómo fue el proceso para someterse a un cambio radical en su imagen.

“1. El Dr. Freschi marcando mi rostro y cuello antes de ir al quirófano. 2.⁠Es la habitación que me asignaron para pasar la noche luego de la operación. 3. ⁠Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto. 4. ⁠Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día sesión de cámara hiperbárica. 5. ⁠Aquí ya renovada luego de revitalizarme en la cámara.6. Tengo una cuidadora de lujo. Nada menos que Dra. Joana Bernedo”, relató en la descripción de sus imágenes.

Usuarios reaccionan a radical cambio de Magaly Medina

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y en las redes de la conductora sus seguidores expresaron su opinión al ver que Medina se había sometido a un cambio tan importante.