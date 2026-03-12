Pamela López reveló que no sabía nada sobre el comunicado que publicó su pareja.

Pamela López AFIRMA que Paul Michael REVELÓ LA RUPTURA sin decirle nada | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La relación entre Pamela López y el cantante Paul Michael atraviesa un momento de controversia luego de que el artista compartiera en redes sociales un comunicado donde anunciaba el final de su relación sentimental. No obstante, la publicación fue eliminada pocos minutos después, lo que provocó una ola de especulaciones entre los seguidores de ambos.

Frente a la atención que generó el mensaje, López decidió hablar públicamente para aclarar la situación y contar cómo se enteró de la publicación. Según explicó, ella tampoco tenía conocimiento previo de que el cantante pensaba difundir ese comunicado.

Durante una entrevista en el programa de televisión Mesa Caliente, la influencer relató que la noticia la tomó completamente desprevenida y que en ningún momento había conversado con él sobre una posible ruptura

“No sé cómo comenzar esto, porque definitivamente, al igual que ustedes, a mí también me tomó por sorpresa. Paul Michael es un chico joven, ha entrado al igual que yo, de un momento a otro, a este mundo mediático, y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones”, señaló la influencer.

Pamela López duda que Paul Michael haya enviado comunicado

En la misma entrevista, López también fue consultada sobre si su participación en el reality La Granja VIP pudo influir en la decisión de Paul Michael de anunciar una supuesta ruptura a través de redes sociales.

Aunque evitó afirmar que ese fuera el motivo del mensaje, reconoció que una experiencia como esa podría generar inseguridades dentro de cualquier relación debido a la convivencia con otras personas en el programa.

“El tema que yo ingrese a la granja si genera en toda relación cierta desconfianza porque no solamente vas a estar incomunicada si no vas estar conviviendo con personas que no conoces”, comentó.

Más adelante, la influencer incluso planteó la posibilidad de que el propio cantante no haya sido quien redactó el comunicado que apareció en internet, sugiriendo que pudo haber recurrido a herramientas tecnológicas para elaborarlo.