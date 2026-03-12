La separación de Federico Salazar y Katia Condos ha conmocionado a la televisión peruana. Rebeca Escribens expresó su reacción recordando su cercanía con la expareja.

La reciente separación entre Federico Salazar y Katia Condos generó diversas reacciones en la televisión peruana. Una de las más emotivas fue la de Rebeca Escribens, quien decidió pronunciarse durante la emisión del programa 'América Hoy', espacio en el que habló abiertamente sobre el difícil momento que atraviesan sus amigos.

Rebeca Escribens se quiebra al reaccionar a separación de sus amigos Federico y Katia

La conductora explicó que la noticia la impactó profundamente debido a los años de cercanía que ha compartido con ambos, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Visiblemente afectada, no pudo evitar emocionarse mientras recordaba la relación que mantiene con la expareja.

“Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común”, expresó.

Durante su intervención, la presentadora también reflexionó sobre la importancia de tratar el tema con prudencia y respeto, resaltando que la pareja siempre optó por mantener su vida personal lejos de la exposición pública.

“Sí, efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años, uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir...”, manifestó antes de quebrarse en vivo.

Al notar su emoción, su compañera Janet Barboza intervino para brindarle apoyo y destacar el cariño que existe hacia ambos. “Claro, cuando uno es amigo, definitivamente cuesta y demuestras el amor, cariño y respeto para una pareja extraordinaria, eso es lo que van a seguir siendo, amigos”, comentó.

Entre lágrimas, Escribens cerró su mensaje recordando que, más allá de la ruptura, el vínculo familiar entre ellos seguirá vigente. “Ellos son una familia pase lo que pase, siempre”, señaló. “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”, añadió.

La historia de amor de Federico Salazar y Katia Condos

La relación entre Federico Salazar y Katia Condos fue durante años una de las más sólidas y comentadas del medio artístico peruano. Ambos construyeron una familia que siempre se mantuvo alejada de los escándalos mediáticos y que estuvo marcada por la complicidad y el humor que compartían públicamente.

Aunque mantuvieron una larga relación antes de formalizar su unión, la pareja decidió dar el paso hacia el matrimonio en octubre de 2008. Fruto de su relación nacieron sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa, quienes han sido parte fundamental de la vida que construyeron juntos.

A inicios de este año, el conductor de América Noticias protagonizó un momento que generó comentarios en redes sociales luego de una divertida confesión sobre su dinámica de pareja. El video fue compartido por la propia actriz en sus historias de Instagram.

“Tutorial de cómo responder cuando te preguntan, ¿quién manda en casa?”, se lee al inicio del fragmento. En la descripción, la actriz agregó: “No saben cómo me he reído viendo esta entrevista de Federico Salazar ¿Qué responderían ustedes?”, publicó.