Rebeca Escribens expone el MOTIVO OCULTO de la separación de Hugo y Alessia: “No estaban en la misma etapa”

Rebeca Escribens reveló el verdadero motivo de la ruptura entre Hugo García y Alessia Rovegno: diferencias sobre formar una familia habrían marcado el final.

    Hugo García y Alessa Rovegno tuvieron una sólida relación.
    La historia sentimental entre Hugo García y Alessia Rovegno volvió al centro de la conversación pública luego de que Rebeca Escribens revelara detalles inéditos durante la emisión del 18 de febrero de América Hoy. La conductora sorprendió al mencionar que detrás de la ruptura existirían diferencias profundas en los planes de vida de la expareja, algo que hasta ahora no se había explicado con claridad.

    Sus declaraciones generaron impacto tanto en el set como entre los televidentes, pues durante meses se creyó que la separación se había dado en buenos términos y de mutuo acuerdo, sin mayores conflictos.

    Rebeca Escribens expone la razón que habría provocado la separación

    En pleno programa en vivo, la presentadora aseguró que uno de los factores clave habría sido el deseo de Hugo García de convertirse en padre en el corto plazo, mientras que Alessia Rovegno estaba enfocada en su crecimiento profesional.

    “Se especula mucho que habría sido una de las razones por la que había roto con Alessia. Él quería formar una familia, tener hijos, y Alessia todavía quería vivir y desarrollarse profesionalmente”, manifestó la conductora frente a cámaras.

    Esta revelación dio un nuevo giro a la historia de la expareja, cuya relación inició en 2021 y se extendió hasta finales de 2024, periodo en el que ambos proyectaban una imagen estable y consolidada ante el público.

    Alessia Rovegno y Hugo García: el cariño se mantiene pese a la ruptura

    Tras el fin del romance, ambos optaron por mantener discreción sobre los motivos reales, destacando el respeto mutuo que los unía. Sin embargo, meses después, Alessia habló sobre los sentimientos que aún conserva hacia su expareja.

    “(¿Aún hay amor ahí?) Siempre voy a tener amor por él, la verdad. Es una persona súper especial para mí, entonces el amor siempre va a estar”, confesó en una entrevista, dejando claro que el vínculo emocional no desapareció pese a la separación.

    A estas declaraciones se sumó el testimonio de Facundo González, amigo cercano del exchico reality, quien confirmó que el sueño de la paternidad siempre estuvo presente en la vida de Hugo García.

    “Él quería ser padre así, jovencito, como ahora. Lo importante es que está feliz”, comentó, reforzando la versión de que las metas personales distintas habrían marcado el destino de la relación.

    Las recientes declaraciones han reavivado el interés del público en la historia de ambos, demostrando que, pese al tiempo transcurrido, la ruptura sigue siendo un tema que genera curiosidad en la farándula peruana.

    Rebeca Escribens expone el MOTIVO OCULTO de la separación de Hugo y Alessia: "No estaban en la misma etapa"
