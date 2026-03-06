Tras la separación, ambos dejaron de seguirse en redes, pero Paolo Guerrero tomó decisión sobre los familiares de Ana Paula Consorte que sorprendió.

Ana Paula Consorte sorprendió al anunciar hace unos días su ruptura con Paolo Guerrero. La modelo brasileña confirmó que la separación se había dado desde hace un tiempo, noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja. Tras esto, la bailarina brasileña se ha mostrado enfocada en su rutina, compartiendo videos en sus redes sociales sobre su día a día. Mientras que el futbolista ha preferido mantenerse en silencio. Sin embargo, algo que llamó la atención fue la decisión de Guerrero sobre la familia de Ana Paula. ¿Qué hizo?

¿Qué decisión tomó Paolo Guerrero sobre la familia de Ana Paula Consorte?

A través de las redes sociales, tras anunciarse la confirmación del rompimiento entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, los usuarios se percataron de que el ‘Depredador’ y la bailarina brasileña se dejaron de seguir mutuamente en Instagram. No obstante, Paolo tomó la decisión de continuar siguiendo a algunos miembros del círculo familiar de Ana Paula, como a su madre, su hija mayor, su hermano y otro menor, todos integrantes de la familia de la garota.

Paolo Guerrero

No obstante, el pelotero no sigue más a la madre de sus dos hijos y esto no es todo, pues también eliminó todas las fotos con la modelo, acción que ella repitió en su cuenta de Instagram, sin dejar un rastro de que un día estuvieron juntos.

Confirmación de la ruptura en 'Mesa Caliente'

Como se sabe, Consorte confirmó días atrás en el programa 'Mesa Caliente' que ya no está más en una relación con el jugador de Alianza Lima.

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, dijo en conversación con el reportero.

Ana Paula Consorte y la vez que habló sobre posible matrimonio con Paolo Guerrero

Hacia finales de 2025, Ana Paula Consorte habló abiertamente sobre las razones que impidieron concretar su matrimonio con Paolo Guerrero en el tiempo que muchos esperaban. Durante una entrevista en el programa 'América Hoy', la modelo contó que la planificación del evento quedó prácticamente bajo su responsabilidad, ya que el futbolista prefería que fuera ella quien se encargara de todos los preparativos.

La brasileña reveló que su rutina diaria y el tiempo que dedica a sus hijos complicaban que pudiera organizar con calma los detalles de la boda. “Sí, habrá boda, más adelante sí. Quién sabe (el próximo año) por ahí que sí. Yo tengo que arreglar todas las cosas”, comentó, dejando claro que el enlace se realizaría cuando ambos encontraran el momento adecuado.

En otras conversaciones con la prensa, Consorte también se animó a contar algunos aspectos personales de su convivencia con el delantero y cómo funciona la dinámica dentro de su familia.

La modelo describió a Guerrero como una persona reservada y algo “engreído”, y recordó que al inicio su relación con la madre del futbolista, Doña Peta, no fue tan sencilla. Según explicó, el idioma fue una de las principales barreras, aunque con el paso del tiempo lograron construir un vínculo más cercano y cordial.