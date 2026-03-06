Melissa Klug quedó atrapada en Maldivas tras el bombardeo a Dubái, lo que impidió su retorno a Perú. La influencer expresó su angustia por la incertidumbre de los vuelos.

Melissa Klug viajó a las Maldivas por su cumpleaños y no imaginó lo que ahí ocurriría. La ‘Blanca de Chucuito’ escogió el exótico destino para celebrar su onomástico, y lo que al principio era un viaje de cuatro días se convirtió en un retorno incierto debido al conflicto del bombardeo con Irán.

Melissa Klug al borde del colapso por no poder regresar a Perú

En conversación exclusiva con ‘América Hoy’, la influencer chalaca Melissa Klug dejó ver su gran preocupación por no poder volver al Perú tras viajar por unos días a las Maldivas y quedar atrapada con sus amigas a causa de la cancelación de los vuelos por el reciente bombardeo a Dubái.

“Estoy en Maldivas con unas amigas hace una semana y ahora no podemos salir de la isla de Male porque bombardearon Dubái y cancelaron los vuelos. Estamos hace 3 días viendo si abren el aéreo, pero nada”, contó vía WhatsApp.

La madre de seis se mostró al borde de la angustia de no tener opciones para volver y hasta escuchar que el panorama no mejorará, sino que se pondrá mucho peor. “Ya me quiero regresar a mi casa, mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así. Si han dicho que se pondrá peor, yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos, mi familia”, dijo triste.

Melissa reveló que está agotando las alternativas para ver si es posible salir del lugar y buscar otras opciones de vuelo de retorno al Perú: “Me moví a otra isla que tiene más conexión, a ver si puedo viajar al menos esta semana. Solo están dejando viajar a residentes de Dubái. Sino tenemos que comprar pasajes para irnos por la China. Ya hoy dos semanas y veníamos por 4 días”.

“Es que no sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos, pero hoy sí vi muchísimas personas de diferentes países desesperados, familias con bebés de meses en brazos, abuelitos, viejitos. ¡Ay, no! Muchísima pena cómo están todos queriendo regresar a su país”, sostuvo sobre la situación que vienen atravesando.

Melissa Klug sorprende al compartir imágenes nadando entre tiburones en las Maldivas

Melissa Klug volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos en los que aparece nadando junto a tiburones durante su estadía en las islas Maldivas.

La empresaria, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, decidió emprender un viaje por destinos de Europa y Asia en medio de una etapa personal complicada. La ruptura con Jesús Barco y la polémica que involucró a su hija Samahara Lobatón con Bryan Torres, quien fue acusado de agredirla, marcaron semanas difíciles para la familia.

En las publicaciones, Klug se dejó ver disfrutando de las playas de este archipiélago situado en el océano Índico, al suroeste de la India. Desde ese escenario paradisíaco también compartió reflexiones sobre el momento que atraviesa.

“Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina… la vida se vive así, intensamente. Una experiencia maravillosa”, manifestó la expareja de Jefferson Farfán.