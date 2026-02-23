Wapa.pe
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Melissa Klug apoya que Samahara vuelva con Youna y desata reacciones: “El verla feliz me deja tranquila”

Melissa Klug expresó su tranquilidad al saber que Samahara Lobatón ya no está junto a Bryan Torres, a quien una vez más de 'ser despreciable'.

    Melissa Klug aboga por la reconciliación. | Composición Wapa
    Melissa Klug se refirió sobre el acercamiento entre Samahara Lobatón y Youna, tras ver que se retomaron las conversaciones durante las transmisiones en vivo. En comunicación con el programa ‘América hoy’, afirmó sentirse en paz por el bienestar de sus nietos.

    “Tú sabes que Youna está delicado y me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo he estado justo con ellos ayer y bueno, pues, no sé qué pueda pasar”, indicó la chalaca.

    “No estoy en los sentimientos de mi hija, ni en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos y sanos y a salvo, eso me deja súper tranquila”, comentó.

    La popular ‘Blanca de Chucuito’ resaltó que la anterior pareja de su hija, Bryan Torres, le generaba intranquilidad, pero que ahora está más relajada ya que Samahara está lejos de su agresor al llamó “un ser despreciable”.

    Melissa Klug feliz ante la posibilidad de reconciliación de Samahara y Youna

    Asimismo, en otra entrevista que dio para el diario Trome, Klug volvió a decir y no oculta su posición sobre una eventual reconciliación entre la influencer y el padre de su nieta mayor.

    La empresaria respondió con ironía a la “novela’ que se está armando en las redes, “Je, je, je… con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese”.

    Al ser consultada sobre si teme que Samahara recalcule y retoma la relación con Bryan, sostuvo: “Yo tengo mucha fe en que Dios hará justicia, ya que la de aquí (legal) se demora. ¿Raro, no? Todo siempre es ‘raro’”.

    Ante la posibilidad de que se concrete la reconciliación entre Youna y su hija, Melissa Klug indicó que solo le importa el bienestar de su familia antes que cualquier postura personal.

    “Mira, la verdad, quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar”, expresó.

