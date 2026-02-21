Wapa.pe
Maricielo Effio asombra al revelar su nuevo trabajo lejos del espectáculo peruano tras abandonar el país

Maricielo Effio asombra al revelar su nuevo trabajo lejos del espectáculo peruano tras abandonar el país

Maricielo Effio se fue en busca de trabajo a los Estados Unidos. 

    Maricielo Effio ASOMBRA al revelar su nuevo trabajo lejos del espectáculo peruano tras abandonar el país | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    La actriz y bailarina peruana Maricielo Effio volvió a generar interés entre sus seguidores luego de mostrarse desempeñando una nueva actividad laboral lejos de los escenarios. Tras más de 20 años vinculada al mundo artístico, la también exreina de belleza optó por iniciar una etapa distinta en su vida y, hace poco más de dos años, decidió mudarse a Miami para buscar nuevas oportunidades, donde además creó su propia escuela de talentos.

    Mediante un video publicado en TikTok, Effio apareció sonriente mientras bailaba al ritmo de la canción “Gloria”, en la versión de Gloria Trevi. No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios no solo fue su entusiasmo, sino también el uniforme que llevaba puesto y el mensaje que acompañaba el clip: “¿Cómo hago para trabajar sin bailar?”.

    wapa.pe

    La publicación, que rápidamente se volvió viral, generó numerosos comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes destacaron su valentía al reinventarse profesionalmente en otro país. Frases como “Todo trabajo donde no tienes que esconder es bueno, y ella lo demuestra” reflejaron el respaldo del público. Otros resaltaron su sencillez y simpatía: “Qué guapa está Maricielo, siempre sencilla, sin ego, bailarina por naturaleza”.

    Asimismo, varios fanáticos aprovecharon para expresar su deseo de verla nuevamente en la televisión peruana, recordando su trayectoria en producciones como Los de arriba y los de abajo, Boulevard Torbellino, Cosas del amor, Pantaleón y las visitadoras, El gran show y Tormenta de pasiones. Las reacciones evidencian el cariño que el público aún mantiene por la artista, así como el reconocimiento a su esfuerzo por salir adelante en el extranjero.

