En medio de rumores entre Samahara Lobatón y Youna, Bryan Torres apareció con otra mujer y sorprendió con reacción. ¿Qué dijo?

    Bryan Torres es captado con otra mujer a horas de que Samahara Lobatón se fuera de Perú y ella tiene insólita reacción. | Composición Wapa | Instagram
    Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la polémica tras sus recientes coqueteos con Youna, padre de su hija, semanas después de la denuncia que Melissa Klug interpuso contra Bryan Torres. En medio de este nuevo capítulo, el músico fue captado con otra mujer, señalada como su presunta conquista. ¿Cómo reaccionó la influencer ante las imágenes?

    Bryan Torres es grabado con otra mujer y Samahara reacciona

    Samahara Lobatón generó revuelo tras su viaje a Estados Unidos, donde reapareció junto a Youna, padre de su hija mayor. Ambos realizaron cariñosas transmisiones en TikTok que avivaron rumores de reconciliación. Mientras tanto, Bryan Torres había mantenido un perfil bajo en los medios, pero recientemente volvió a mostrarse activo en redes sociales e incluso fue visto caminando con tranquilidad por las calles.

    El programa Q' Bochinche difundió imágenes del salsero con una mujer que sería su nueva conquista, luego de la conflictiva relación que tuvo con Samahara Lobatón, marcada por acusaciones de infidelidad y agresión. Los conductores advirtieron a la joven que tenga precaución, recordando la polémica que rodea al cantante.

    "El Bryan con la Sonalí Oré de Son Tentación comprando en La Cachina", "Ha aparecido bien feliz cantando", "¿Será que es la nueva conquista en el corazón de Bryan Torres? ¿Qué necesidad de empezar otra relación?", dijeron los conductores. Luego mostraron un video donde ambos aparecen dentro de un auto, bromeando con evidente confianza.

    Muchos esperaban la reacción de la influencer, quien asegura estar soltera desde diciembre y sostiene que con el cantante solo la une un vínculo de padres, pese a que antes se mostraban como una familia tras el episodio de agresión que luego se hizo público.

    Para sorpresa de varios, Samahara minimizó el tema al comunicarse con el programa. "Samahara nos dijo de frente 'no me importa, hagan lo que quieran, yo estoy en otras'", respondió la influencer, dejando claro que no le afecta la vida sentimental del padre de sus hijos.

