Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

Rosángela Espinoza celebra con orgullo tras comprar su segundo departamento frente a la playa: "Agradecida con..."

Rosángela Espinoza celebró la compra de su segundo departamento con vista al mar y compartió su emoción con seguidores. Conoce los detalles de este nuevo logro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rosángela Espinoza celebra con orgullo tras comprar su segundo departamento frente a la playa: "Agradecida con..."
    Rosángela Espinoza se emociona tras comprar su segundo departamento frente al mar. | Composición Wapa | Instagram
    Rosángela Espinoza celebra con orgullo tras comprar su segundo departamento frente a la playa: "Agradecida con..."

    ¡Muy emocionada! Rosángela Espinoza atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional. A través de su cuenta de Instagram, la chica reality sorprendió a sus seguidores al anunciar la compra de su segundo departamento, el cual cuenta con una privilegiada vista al mar. Para celebrar este importante logro, compartió una serie de fotografías que rápidamente generaron reacciones y felicitaciones de parte de sus seguidores.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Pamela López aparece afectada tras la foto de un embarazo publicada por su hija mayor: "Lo más duro es tener ..."

    Rosángela Espinoza se emociona tras comprar su segundo departamento frente al mar:

    En las fotografías compartidas por la popular ‘Rous’, se le ve posando y sosteniendo con orgullo las llaves de su nuevo y moderno departamento. Para celebrar este importante logro, también aparece con una botella de champagne y acompañada de su fiel mascota Bonita, una perrita de raza boyero de Berna.

    Rosángela Espinoza luce feliz su nuevo departamento con vista al mar.
    Rosángela Espinoza luce feliz su nuevo departamento con vista al mar.

    La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje cargado de emoción. “¿Dónde celebramos? Agradecida mucho con Dios. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, escribió en la descripción de su post, que rápidamente superó los 10 mil ‘likes’ y acumuló cientos de comentarios de felicitación, incluidos los de algunas figuras del medio y compañeros de reality.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

    Rosángela Espinoza luce feliz su nuevo departamento con vista al mar.
    Rosángela Espinoza luce feliz su nuevo departamento con vista al mar.

    Cabe recordar que Rosángela Espinoza también ha desarrollado una carrera académica. La modelo estudió Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde egresó en 2021, logrando así equilibrar su formación profesional con su trayectoria artística.

    A lo largo de los años se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de los realities de competencia. En 2022, durante la celebración de su cumpleaños número 33, adquirió su primer departamento en Barranco. Ahora, cuatro años después, vuelve a celebrar un importante logro personal con la compra de su segundo inmueble, esta vez con una privilegiada vista frente al mar.

    Amistades felicitan a Rosángela por su nuevo departamento.

    Luego de anunciar la adquisición de su nuevo inmueble, varios compañeros y amigos del medio local le hicieron llegar sus felicitaciones a través de mensajes. Entre ellos destacaron Raúl Carpena, integrante de ‘Esto es Guerra’, y el popular ‘Zumba’. “Felicidades mi Rochita Dios bendiga tu nuevo hogar”, “Felicidades bella”, escribieron respectivamente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rosángela Espinoza celebra con orgullo tras comprar su segundo departamento frente a la playa: "Agradecida con..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Federico Salazar confiesa que prefiere darle regalos a Verónica Linares y no a Katia Condos y revela por qué

    Tragedia en la música: Fallece famoso cantante a los 30 años tras terrible accidente de moto y difunden su último video

    Pamela López aparece afectada tras la foto de un embarazo publicada por su hija mayor: "Lo más duro es tener ..."

    Hija mayor de Pamela López asombra al compartir foto de pancita de embarazo

    Lo más vistos en Farándula

    Onelia Molina rompe el silencio sobre su vida diaria con Mario Irivarren: le lanza exigencia y él responde

    Pamela López se QUIEBRA al anunciar que no verá a sus hijos con Cueva durante tres meses y se despide: "Dios los proteja"

    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”

    Ethel Pozo revela la IMPENSADA reacción de su hija mayor ante supuesto romance con Yaco Eskenazi: "Mamá, ¿por qué...?"

    Yaco Eskenazi se sincera y hace DURA confesión ¿traicionó a Natalie Vértiz? “He sido infiel”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;