Rosángela Espinoza celebra con orgullo tras comprar su segundo departamento frente a la playa: "Agradecida con..."

Rosángela Espinoza celebró la compra de su segundo departamento con vista al mar y compartió su emoción con seguidores. Conoce los detalles de este nuevo logro.

¡Muy emocionada! Rosángela Espinoza atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional. A través de su cuenta de Instagram, la chica reality sorprendió a sus seguidores al anunciar la compra de su segundo departamento, el cual cuenta con una privilegiada vista al mar. Para celebrar este importante logro, compartió una serie de fotografías que rápidamente generaron reacciones y felicitaciones de parte de sus seguidores.

Rosángela Espinoza se emociona tras comprar su segundo departamento frente al mar:

En las fotografías compartidas por la popular ‘Rous’, se le ve posando y sosteniendo con orgullo las llaves de su nuevo y moderno departamento. Para celebrar este importante logro, también aparece con una botella de champagne y acompañada de su fiel mascota Bonita, una perrita de raza boyero de Berna.

Rosángela Espinoza luce feliz su nuevo departamento con vista al mar.

La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje cargado de emoción. “¿Dónde celebramos? Agradecida mucho con Dios. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, escribió en la descripción de su post, que rápidamente superó los 10 mil ‘likes’ y acumuló cientos de comentarios de felicitación, incluidos los de algunas figuras del medio y compañeros de reality.

Rosángela Espinoza luce feliz su nuevo departamento con vista al mar.

Cabe recordar que Rosángela Espinoza también ha desarrollado una carrera académica. La modelo estudió Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde egresó en 2021, logrando así equilibrar su formación profesional con su trayectoria artística.

A lo largo de los años se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de los realities de competencia. En 2022, durante la celebración de su cumpleaños número 33, adquirió su primer departamento en Barranco. Ahora, cuatro años después, vuelve a celebrar un importante logro personal con la compra de su segundo inmueble, esta vez con una privilegiada vista frente al mar.

Amistades felicitan a Rosángela por su nuevo departamento.