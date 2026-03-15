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Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

Pamela López aparece afectada tras la foto de un embarazo publicada por su hija mayor: "Lo más duro es tener ..."

Pamela López se mostró llorando y afectada en un hotel tras la sorpresiva publicación de embarazo de su hija mayor. ¿Qué ocurrió?

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    Pamela López aparece afectada tras la foto de un embarazo publicada por su hija mayor: "Lo más duro es tener ..."
    Pamela López aparece entre lágrimas tras la fotografía de un embarazo publicada por su hija mayor. | Composición Wapa
    Pamela López aparece afectada tras la foto de un embarazo publicada por su hija mayor: "Lo más duro es tener ..."

    ¡Muy conmovida! Pamela López se mostró visiblemente afectada en un video reciente, luego de que su hija mayor, Fabiana Ríos, compartiera una inesperada fotografía de embarazo que dejó sorprendidos a sus seguidores.

    La influencer, actualmente participante del reality La Granja VIP, enfrenta la dificultad de estar alejada de sus hijos por tres meses, y esta publicación generó un momento de gran emoción. La trujillana no pudo contener las lágrimas mientras reaccionaba ante la noticia.

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    Pamela López aparece llorando tras nuevos retos en su vida

    Como se sabe, Pamela López ha mostrado su tristeza por tener que separarse de sus hijos con Christian Cueva, ya que durante el reality de convivencia de Panamericana Televisión no podrá salir. Recientemente, la figura pública anunció en su cuenta oficial de Instagram que ya ingresó al hotel donde comenzará su internamiento en la competencia.

    A pesar de la polémica fotografía que compartió su hija Fabiana Ríos mostrando la pancita de su amiga, Pamela también le dedicó un mensaje a su hija al despedirse. “Mi mundo entero. Lo más duro es tener que separarme de ustedes mi motor y motivo junto a mi Fabi. Muy pronto nuevamente juntos”, escribió al pie de la última foto que se tomó con sus pequeños.

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    Más tarde, Pamela compartió un clip donde se le ve recostada en la cama, con los ojos llorosos y la nariz roja tras derramar lágrimas de dolor. En el video, se sincera sobre la difícil situación de dejar a sus hijos.

    La verdad que ha sido un día bien complicado para mí. Miren… ya estoy aquí en el hotel con mis 50 maletas, pidieron dos, pero yo traje tres y medio. Se supone que de ahí tengo que separar la ropa que voy a llamar a la granja”, se le escucha decir al inicio a la aún esposa de Christian Cueva.

    Hacia el final, Pamela López mostró un poco de entusiasmo al revelar que la producción le había dado una buena noticia: “Hay una buena noticia que me acaban de decir, mañana voy a recibir una visita”, contó, sin precisar quién sería la persona que la visitará en el reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López aparece afectada tras la foto de un embarazo publicada por su hija mayor: "Lo más duro es tener ..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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