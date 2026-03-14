La influencer Onelia Molina volvió a generar comentarios en redes sociales luego de que Alejandra Baigorria revelara que algunas reuniones sociales la evitan debido a la enemistad que existe entre ambas. Pese a ello, la integrante de Esto es Guerra ha optado por no responder públicamente a la empresaria y, en cambio, sorprendió al compartir detalles de su vida privada junto a su pareja, Mario Irivarren.

Onelia Molina hace exigencia a Mario Irivarren sobre su intimidad

Durante su participación como invitada en el podcast La Manada, Onelia Molina habló sobre la posibilidad de quedar embarazada en el futuro. Sin embargo, en medio de la conversación terminó revelando un detalle inesperado sobre su relación.

“Yo tengo un DIU, un dispositivo intrauterino, es un 99 % seguro, o sea el 1% me jugaría en contra, pero es complicado”, comentó inicialmente la chica reality, explicando que utiliza este método anticonceptivo. En ese momento, la conductora Laura Spoya intervino para contar que su madre quedó embarazada de ella pese a utilizar el mismo método.

Más adelante, Onelia se mostró confiada en la eficacia del anticonceptivo que utiliza, aunque reconoció que existe una pequeña posibilidad de que falle. “Lo que puede fallar es que alguien lo mueva o algo así”, señaló.

Tras ese comentario, los conductores del programa, Laura Spoya y Gerardo, bromearon con Mario Irivarren, insinuando entre risas un comentario sobre él. “No llega, no llega… Está bien”, expresó la modelo de manera divertida.