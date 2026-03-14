Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

Onelia Molina rompe el silencio sobre su vida diaria con Mario Irivarren: le lanza exigencia y él responde

Onelia Molina habló sobre su relación con Mario Irivarren.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Onelia Molina rompe el silencio sobre su vida diaria con Mario Irivarren: le lanza exigencia y él responde
    Onelia Molina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Onelia Molina rompe el silencio sobre su vida diaria con Mario Irivarren: le lanza exigencia y él responde

    La influencer Onelia Molina volvió a generar comentarios en redes sociales luego de que Alejandra Baigorria revelara que algunas reuniones sociales la evitan debido a la enemistad que existe entre ambas. Pese a ello, la integrante de Esto es Guerra ha optado por no responder públicamente a la empresaria y, en cambio, sorprendió al compartir detalles de su vida privada junto a su pareja, Mario Irivarren.

    Onelia Molina hace exigencia a Mario Irivarren sobre su intimidad

    Durante su participación como invitada en el podcast La Manada, Onelia Molina habló sobre la posibilidad de quedar embarazada en el futuro. Sin embargo, en medio de la conversación terminó revelando un detalle inesperado sobre su relación.

    “Yo tengo un DIU, un dispositivo intrauterino, es un 99 % seguro, o sea el 1% me jugaría en contra, pero es complicado”, comentó inicialmente la chica reality, explicando que utiliza este método anticonceptivo. En ese momento, la conductora Laura Spoya intervino para contar que su madre quedó embarazada de ella pese a utilizar el mismo método.

    wapa.pe

    PUEDES MIRAR: Rosángela Espinoza es duramente criticada tras tildar de “provinciana” a Onelia Molina en EEG: “Que nunca más vuelva a la TV”

    Más adelante, Onelia se mostró confiada en la eficacia del anticonceptivo que utiliza, aunque reconoció que existe una pequeña posibilidad de que falle. “Lo que puede fallar es que alguien lo mueva o algo así”, señaló.

    Tras ese comentario, los conductores del programa, Laura Spoya y Gerardo, bromearon con Mario Irivarren, insinuando entre risas un comentario sobre él. “No llega, no llega… Está bien”, expresó la modelo de manera divertida.

    Por su parte, el exchico reality admitió que sí ha sentido el dispositivo anticonceptivo de su pareja, pero dejó entrever que la intimidad entre ambos no suele extenderse demasiado debido a su rutina. ‘Si se siente el DIU, yo soy un viejito ya. A las 1 de la noche estoy así (durmiendo)’, comentó entre risas. Sin embargo, Onelia no dudó en responder con una exigencia: ‘A no, no, no. A mí me cumples’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina rompe el silencio sobre su vida diaria con Mario Irivarren: le lanza exigencia y él responde
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Hija mayor de Pamela López asombra al compartir foto de pancita de embarazo

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Federico Salazar publica fotografía que confirma separación con Katia Condos

    Cati Caballero revela ilusionada el embarazo de su hija

    Lo más vistos en Farándula

    Paolo Guerrero rompe el silencio tras separarse de Ana Paula y deja impensada advertencia: "Si confías demasiado, te engañarán"

    La confesión que remece su separación: Katia Condos revela que ya había querido dejar a Federico Salazar

    Rosa María Cifuentes es criticada por polémico comentario hacia Darinka Ramírez

    Israel Dreyfus revela INFIDELIDAD que lo impactó y cómo descubrió todo: “Vi llamadas de…”

    Gino Assereto reaparece tras revelar que Jazmín Pinedo le hacía problemas por ‘Majo’ y lanza mensaje: “Soltar para avanzar…”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;