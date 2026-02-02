Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Onelia Molina descarta boda con Mario Irivarren y revela inesperado motivo: “Siento que...”

Onelia Molina disfruta una etapa feliz con Mario Irivarren, pero descarta matrimonio por ahora: se siente joven y prioriza su crecimiento.

    Onelia Molina descarta boda con Mario Irivarren y revela inesperado motivo: "Siento que..."
    Onelia Molina deja claro a Mario Irivarren sobre boda. | Composición Wapa
    Onelia Molina descarta boda con Mario Irivarren y revela inesperado motivo: “Siento que...”

    Onelia Molina, chica reality y pareja de Mario Irivarren, vuelve a acaparar la atención al hablar de su futuro sentimental. La modelo reveló que disfruta de un vínculo sólido y tranquilo con su pareja, pero descartó apresurar decisiones como el matrimonio. Tras unas vacaciones que fortalecieron su relación, Onelia aclaró que aún se siente joven y prioriza su crecimiento personal, dejando en claro que la boda no está en sus planes inmediatos.

    wapa.pe

    Onelia Molina revela detalles de sobre su relación con Mario Irivarren

    En entrevista con América Entretenimiento, Onelia Molina contó que las vacaciones con Mario Irivarren fortalecieron su relación. El viaje les permitió desconectarse de la rutina y reconectar como pareja. La modelo, sonriente y serena, destacó que ambos se enfocan en crecer personal y profesionalmente, y que este tiempo juntos les ayudó a valorar su vínculo y afianzar su amor.

    "Estamos muy tranquilos y felices. Hemos tenido unas vacaciones hermosas. Creo que era el tiempo que necesitábamos para nosotros. Hemos reconectado muchísimo más", expresó la integrante de reality, dejando en claro que su relación se encuentra en un momento estable.

    Además, destacó que el crecimiento personal es un lazo que los une más que nunca, pues ambos se concentran en sus metas individuales. La chica reality mostró el cariño y respeto que siente por Mario Irivarren. "Cada uno está en una etapa de crecimiento personal muy importante y me alegra mucho verlo crecer. Me hace feliz que ambos estemos creciendo", agregó.

    wapa.pe

    ¿Se aproxima la boda? Onelia Molina responde sin filtro

    Aunque muchos seguidores sueñan con verlos casarse, Onelia fue clara al descartar que haya una conversación seria sobre matrimonio. La modelo comentó que no le gusta apresurar las cosas. "(¿Por ahí han hablado de matrimonio, boda, algo?) Siempre me quieren casar. No, no va por ahí. Tenemos que crecer muchísimo", señaló con naturalidad.

    La joven agregó que el matrimonio sí está en su futuro, pero considera que aún no es el momento adecuado. Con 26 años, mientras Mario tiene 34, Onelia reconoce que su edad influye en esta decisión. "Al menos yo siento que soy muy chiquita. Yo sí me quiero casar, pero aún no. Tiempo al tiempo". "Las cosas se van a ir dando, me imagino. Pero aún no está en mis planes casarme", afirmó, dejando claro que prefiere ir paso a paso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina descarta boda con Mario Irivarren y revela inesperado motivo: “Siento que...”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

