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Onelia Molina asombra al revelar su cara sin una gota de maquillaje y se confiesa

Onelia Molina decidió mostrar su rostro sin filtros. ¿Se ve diferente?

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    Onelia Molina asombra al revelar su cara sin una gota de maquillaje y se confiesa
    Onelia Molina ASOMBRA al REVELAR SU CARA sin una GOTA de MAQUILLAJE y confiesa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    Onelia Molina asombra al revelar su cara sin una gota de maquillaje y se confiesa

    Onelia Molina llamó la atención de sus seguidores luego de mostrarse completamente al natural en su cuenta oficial de Instagram. La integrante de Esto es guerra publicó algunas imágenes en las que aparece con una apariencia distinta, ya que decidió dejar atrás varios de los retoques estéticos que solía usar, como extensiones de pestañas, maquillaje, microblading en las cejas y filtros.

    La modelo explicó que este cambio forma parte de una nueva etapa en su imagen personal y reconoció que, aunque al inicio le resulta diferente verse así, se siente contenta con su decisión. “Me siento rara”, escribió la pareja de Mario Irivarren al referirse a su nueva apariencia y a la imagen que desea mostrar de ahora en adelante.

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    Onelia Molina explica el motivo de su cambio de look

    La chica reality, que anteriormente acostumbraba lucir distintos retoques estéticos y cambios de estilo en redes sociales, decidió realizar una transformación más natural en su rutina de belleza. Por ello, optó por retirar los procedimientos y accesorios que solía utilizar en su rostro.

    “Les cuento que me quité las extensiones de pestañas, así que les dejo mi carita sin extensiones, sin microblanding, y me siento algo rara, pero me gusta”, compartió la modelo.

    Tras su publicación, varios usuarios reaccionaron positivamente y destacaron su nueva imagen, señalando que ahora proyecta una apariencia más fresca y natural en comparación con el estilo que solía mostrar tanto en televisión como en su podcast.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina asombra al revelar su cara sin una gota de maquillaje y se confiesa
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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