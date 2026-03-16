Onelia Molina ASOMBRA al REVELAR SU CARA sin una GOTA de MAQUILLAJE y confiesa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Onelia Molina ASOMBRA al REVELAR SU CARA sin una GOTA de MAQUILLAJE y confiesa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Onelia Molina llamó la atención de sus seguidores luego de mostrarse completamente al natural en su cuenta oficial de Instagram. La integrante de Esto es guerra publicó algunas imágenes en las que aparece con una apariencia distinta, ya que decidió dejar atrás varios de los retoques estéticos que solía usar, como extensiones de pestañas, maquillaje, microblading en las cejas y filtros.

La modelo explicó que este cambio forma parte de una nueva etapa en su imagen personal y reconoció que, aunque al inicio le resulta diferente verse así, se siente contenta con su decisión. “Me siento rara”, escribió la pareja de Mario Irivarren al referirse a su nueva apariencia y a la imagen que desea mostrar de ahora en adelante.

Onelia Molina explica el motivo de su cambio de look

La chica reality, que anteriormente acostumbraba lucir distintos retoques estéticos y cambios de estilo en redes sociales, decidió realizar una transformación más natural en su rutina de belleza. Por ello, optó por retirar los procedimientos y accesorios que solía utilizar en su rostro.

“Les cuento que me quité las extensiones de pestañas, así que les dejo mi carita sin extensiones, sin microblanding, y me siento algo rara, pero me gusta”, compartió la modelo.