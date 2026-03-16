Onelia Molina asombra al revelar su cara sin una gota de maquillaje y se confiesaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Onelia Molina llamó la atención de sus seguidores luego de mostrarse completamente al natural en su cuenta oficial de Instagram. La integrante de Esto es guerra publicó algunas imágenes en las que aparece con una apariencia distinta, ya que decidió dejar atrás varios de los retoques estéticos que solía usar, como extensiones de pestañas, maquillaje, microblading en las cejas y filtros.
La modelo explicó que este cambio forma parte de una nueva etapa en su imagen personal y reconoció que, aunque al inicio le resulta diferente verse así, se siente contenta con su decisión. “Me siento rara”, escribió la pareja de Mario Irivarren al referirse a su nueva apariencia y a la imagen que desea mostrar de ahora en adelante.
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Onelia Molina explica el motivo de su cambio de look
La chica reality, que anteriormente acostumbraba lucir distintos retoques estéticos y cambios de estilo en redes sociales, decidió realizar una transformación más natural en su rutina de belleza. Por ello, optó por retirar los procedimientos y accesorios que solía utilizar en su rostro.
“Les cuento que me quité las extensiones de pestañas, así que les dejo mi carita sin extensiones, sin microblanding, y me siento algo rara, pero me gusta”, compartió la modelo.
Tras su publicación, varios usuarios reaccionaron positivamente y destacaron su nueva imagen, señalando que ahora proyecta una apariencia más fresca y natural en comparación con el estilo que solía mostrar tanto en televisión como en su podcast.