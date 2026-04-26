¡Golpe al bolsillo! Este electrodoméstico consume como 65 refrigeradoras y aumenta escandalosamente tu recibo de luz

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El principal artefacto responsable del consumo eléctrico en los hogares peruanos es la cocina eléctrica. Datos de Hidrandina destacan que este electrodoméstico incrementa notablemente el recibo mensual.

Su consumo es tan significativo que se equipara al uso simultáneo de hasta 65 refrigeradoras actuales, reflejando su alta demanda energética y su impacto directo en el incremento del gasto en el hogar.

La cocina eléctrica, líder en gasto y consumo mensual

Según el informe de Hidrandina, la cocina eléctrica, con un consumo mensual que puede alcanzar los 4.500 watts, lidera entre los equipos más costosos en casa. Su demanda sobrepasa notablemente la de otros aparatos, repercutiendo directamente en el importe del recibo.

De acuerdo con Osinergmin, utilizarla entre una y dos horas al día puede implicar un costo cercano a S/65 cada mes. Esto se equipara con el uso de 65 refrigeradoras modernas a la vez, mostrando su considerable impacto económico.

Equipos que más influyen en la factura