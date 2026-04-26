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¡Golpe al bolsillo! Este electrodoméstico consume como 65 refrigeradoras y aumenta escandalosamente tu recibo de luz

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    ¡Golpe al bolsillo! Este electrodoméstico consume como 65 refrigeradoras y aumenta escandalosamente tu recibo de luz
    Este electrodoméstico consume como 65 refrigeradoras
    ¡Golpe al bolsillo! Este electrodoméstico consume como 65 refrigeradoras y aumenta escandalosamente tu recibo de luz

    El principal artefacto responsable del consumo eléctrico en los hogares peruanos es la cocina eléctrica. Datos de Hidrandina destacan que este electrodoméstico incrementa notablemente el recibo mensual.

    Su consumo es tan significativo que se equipara al uso simultáneo de hasta 65 refrigeradoras actuales, reflejando su alta demanda energética y su impacto directo en el incremento del gasto en el hogar.

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    La cocina eléctrica, líder en gasto y consumo mensual

    Según el informe de Hidrandina, la cocina eléctrica, con un consumo mensual que puede alcanzar los 4.500 watts, lidera entre los equipos más costosos en casa. Su demanda sobrepasa notablemente la de otros aparatos, repercutiendo directamente en el importe del recibo.

    De acuerdo con Osinergmin, utilizarla entre una y dos horas al día puede implicar un costo cercano a S/65 cada mes. Esto se equipara con el uso de 65 refrigeradoras modernas a la vez, mostrando su considerable impacto económico.

    Equipos que más influyen en la factura

    • Ducha eléctrica: Ocupando el segundo puesto entre los más impactantes, la ducha eléctrica consume alrededor de 3.700 watts al mes, solo superada por la cocina eléctrica. Es común en varias regiones de Perú, donde el acceso continuo a agua caliente aún presenta dificultades.
    • Microondas y otros equipos: Aunque su uso es limitado, el microondas llega a requerir unos 1.000 watts por cada operación. También se consideran la termoeléctrica, con cerca de 1.200 watts, y la secadora de cabello, que presenta niveles de consumo similares en el hogar.
    • Refrigeradoras y su consumo: Las refrigeradoras varían en consumo dependiendo de su antigüedad. Los modelos actuales gastan en promedio 83 watts mensuales, mientras que los más viejos pueden alcanzar hasta 208 watts. La eficiencia energética y la tecnología juegan un papel crucial en el gasto reflejado en las facturas.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Golpe al bolsillo! Este electrodoméstico consume como 65 refrigeradoras y aumenta escandalosamente tu recibo de luz
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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