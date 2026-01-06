Estos electrodomésticos consumen más energía en verano: La razón detrás del mayor gasto eléctrico

Con el aumento del calor, ciertos electrodomésticos elevan su gasto energético y pueden encarecer tu factura. Aquí te explicamos cuáles son y de qué manera utilizarlos de forma más eficiente.

Durante el verano, el gasto de electricidad suele incrementarse, principalmente por el uso intensivo de determinados electrodomésticos destinados a mantener una temperatura agradable dentro del hogar.

Saber cuáles son los equipos que demandan mayor energía permite administrar mejor el consumo y evitar incrementos inesperados en el recibo a fin de mes.

Electrodomésticos que más consumen en verano

1. Aire acondicionado

El aire acondicionado es el aparato que más influye en el consumo eléctrico durante la temporada de calor. De acuerdo con estudios del sector, puede concentrar entre el 40% y el 50% del gasto energético en los meses más calurosos.

El nivel de consumo está ligado a la potencia del equipo, así como al tiempo y la forma en que se utiliza. Regular adecuadamente la temperatura y apoyarse en ventiladores puede disminuir de manera significativa el gasto sin sacrificar comodidad.

2. Refrigerador y congelador

Aunque operan durante todo el año, en verano estos equipos trabajan con mayor intensidad para conservar la temperatura interna frente al calor exterior.

Como consecuencia, su consumo puede aumentar entre un 10% y un 15% en esta estación. Para mejorar su rendimiento, es importante revisar el estado de las gomas de sellado y reducir la cantidad y el tiempo de apertura de las puertas.

3. Ventiladores

Si bien su consumo es considerablemente menor que el del aire acondicionado —un ventilador promedio utiliza entre 30 y 60 W—, el uso continuo o la presencia de varios equipos funcionando a la vez puede generar un gasto acumulado relevante.

4. Iluminación

El mayor número de horas de luz natural en verano disminuye la necesidad de iluminación artificial; sin embargo, cuando se emplea, el tipo de bombilla es determinante. Las incandescentes o halógenas pueden consumir hasta un 80% más energía que las luces LED.

El cambio a iluminación LED no solo reduce el consumo eléctrico, sino que también genera menos calor, lo que contribuye a que el aire acondicionado no tenga que trabajar en exceso.

Asimismo, en esta época aumenta el uso de iluminación exterior. Las luces de jardines y piscinas se encienden con mayor frecuencia para disfrutar de las noches al aire libre.

Cuando estos sistemas permanecen activos por muchas horas, pueden representar un consumo considerable. Elegir luminarias de bajo consumo y emplear temporizadores es una buena forma de controlar este gasto.

5. Otros electrodomésticos y equipos para exteriores

Durante el verano también se incrementa el uso de aparatos vinculados al entretenimiento y a las actividades al aire libre, como televisores, microondas, planchas eléctricas para cocinar fuera de casa y bombas de piscina, entre otros.

Aunque cada uno pueda parecer de bajo consumo, su uso prolongado o simultáneo puede reflejarse en un aumento significativo de la factura.

Consejos para reducir el consumo en verano

1. Ajusta el aire acondicionado a temperaturas moderadas (24-26ºC)

Mantener un rango estable y adecuado permite disfrutar de confort sin elevar en exceso el consumo eléctrico.

2. Mantén cerradas puertas y ventanas mientras el aire acondicionado esté en funcionamiento

Evitar fugas de aire frío o el ingreso de calor externo mejora la eficiencia del equipo.

3. Desconecta los dispositivos que no utilices para evitar el consumo en “stand-by”

Aunque parezca insignificante, el gasto acumulado de los aparatos en reposo puede notarse en el recibo.

4. Aprovecha las horas valle para usar electrodomésticos de mayor consumo

Si tu tarifa lo permite, programa lavadoras, lavavajillas u otros equipos en los horarios de menor costo energético.

5. Baja persianas y cierra cortinas durante las horas de mayor radiación solar

Limitar la entrada de calor ayuda a mantener el ambiente fresco sin depender tanto del aire acondicionado.

6. Usa los programas "eco" en lavadoras y lavavajillas

Estos modos requieren menos electricidad y agua, y suelen ser suficientes para el uso cotidiano.