ES OFICIAL | Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo: mira los distritos y horarios afectados

Sedapal aconseja a los usuarios almacenar una cantidad adecuada de agua antes de que comience el corte, a fin de disponer de reservas que permitan cubrir las necesidades básicas durante la suspensión del servicio.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte programado del servicio de agua potable que se realizará el sábado 14 de marzo y que afectará a distintos sectores de Lima Metropolitana.

La medida alcanzará tanto a viviendas como a negocios, y forma parte de los trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, con el objetivo de mejorar el sistema y garantizar la seguridad del abastecimiento de agua en la capital.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, la interrupción del servicio no será simultánea en todas las zonas, ya que se ejecutará de manera escalonada y por varias horas en los sectores previamente identificados.

Sedapal también pidió a los vecinos y comerciantes de las áreas afectadas tomar precauciones antes del inicio de la restricción, como almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como el consumo, la higiene personal y las labores de limpieza.

La empresa aclaró que no necesariamente se tratará de una suspensión total del servicio, sino de una disminución en la presión del agua potable, lo que podría dificultar el acceso normal al recurso durante las horas programadas para los trabajos.

Distritos y zonas donde habrá corte de agua

La Molina

Todo el distrito

Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

Santa Anita

Zona comprendida entre av. De La Cultura, Carretera Central, av. Colectora Industrial, av. Huancaray y la urbanización Los Chancas de Andahuaylas .

. Horario: 10:30 a. m. – 4:00 p. m.

Ate

Urbanización Mayorazgo, urbanización La Merced y el área ubicada entre av. Nicolás Ayllón, av. Evitamiento, av. Circunvalación, av. Separadora Industrial y av. Las Torres .

y el área ubicada entre . Horario: 10:30 a. m. – 4:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zona comprendida entre av. 9 de Octubre, av. Próceres de la Independencia, av. Tusilagos Este, av. Flores de Primavera, av. Los Jardines Oeste, av. Los Postes Este, av. Basadre Este , además de urb. Zárate, urb. Caja de Agua, urb. Chacarrilla Otero, coop. Las Flores, urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, urb. San Carlos, asoc. San Hilarión I y II, coop. La Huayrona I y urb. San Gabriel .

, además de . Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

Independencia

A. H. Las Américas, A. H. Las Américas Ampliación, A. H. El Paraíso, A. H. La Paz y U. Popular Tahuantinsuyo .

. Horario: 12:00 p. m. – 8:00 p. m.

San Luis y San Borja

Área comprendida entre av. Nicolás Arriola, av. Circunvalación, av. Javier Prado y av. San Luis .

. Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

Chorrillos

Sectores 91, 92 y 97 .

. Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

Santiago de Surco

Zona comprendida entre av. Javier Prado Este, av. Golf de Los Incas, límite cerro Camacho, límite cerro Centinela, límite lomas de Pamplona Surco, jr. Tambo Real, av. Primavera y av. Panamericana Sur (sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299 ).

(sectores ). Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

Recomendaciones ante el corte de agua