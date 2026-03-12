Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

ES OFICIAL | Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo: mira los distritos y horarios afectados

Sedapal aconseja a los usuarios almacenar una cantidad adecuada de agua antes de que comience el corte, a fin de disponer de reservas que permitan cubrir las necesidades básicas durante la suspensión del servicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo: mira los distritos y horarios afectados
    Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo
    ES OFICIAL | Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo: mira los distritos y horarios afectados

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte programado del servicio de agua potable que se realizará el sábado 14 de marzo y que afectará a distintos sectores de Lima Metropolitana.

    La medida alcanzará tanto a viviendas como a negocios, y forma parte de los trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, con el objetivo de mejorar el sistema y garantizar la seguridad del abastecimiento de agua en la capital.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, la interrupción del servicio no será simultánea en todas las zonas, ya que se ejecutará de manera escalonada y por varias horas en los sectores previamente identificados.

    Sedapal también pidió a los vecinos y comerciantes de las áreas afectadas tomar precauciones antes del inicio de la restricción, como almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como el consumo, la higiene personal y las labores de limpieza.

    La empresa aclaró que no necesariamente se tratará de una suspensión total del servicio, sino de una disminución en la presión del agua potable, lo que podría dificultar el acceso normal al recurso durante las horas programadas para los trabajos.

    Distritos y zonas donde habrá corte de agua

    La Molina

    • Todo el distrito
    • Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

    Santa Anita

    • Zona comprendida entre av. De La Cultura, Carretera Central, av. Colectora Industrial, av. Huancaray y la urbanización Los Chancas de Andahuaylas.
    • Horario: 10:30 a. m. – 4:00 p. m.

    Ate

    • Urbanización Mayorazgo, urbanización La Merced y el área ubicada entre av. Nicolás Ayllón, av. Evitamiento, av. Circunvalación, av. Separadora Industrial y av. Las Torres.
    • Horario: 10:30 a. m. – 4:00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zona comprendida entre av. 9 de Octubre, av. Próceres de la Independencia, av. Tusilagos Este, av. Flores de Primavera, av. Los Jardines Oeste, av. Los Postes Este, av. Basadre Este, además de urb. Zárate, urb. Caja de Agua, urb. Chacarrilla Otero, coop. Las Flores, urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, urb. San Carlos, asoc. San Hilarión I y II, coop. La Huayrona I y urb. San Gabriel.
    • Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

    Independencia

    • A. H. Las Américas, A. H. Las Américas Ampliación, A. H. El Paraíso, A. H. La Paz y U. Popular Tahuantinsuyo.
    • Horario: 12:00 p. m. – 8:00 p. m.

    San Luis y San Borja

    • Área comprendida entre av. Nicolás Arriola, av. Circunvalación, av. Javier Prado y av. San Luis.
    • Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

    Chorrillos

    • Sectores 91, 92 y 97.
    • Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

    Santiago de Surco

    • Zona comprendida entre av. Javier Prado Este, av. Golf de Los Incas, límite cerro Camacho, límite cerro Centinela, límite lomas de Pamplona Surco, jr. Tambo Real, av. Primavera y av. Panamericana Sur (sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).
    • Horario: 10:30 a. m. – 4:30 p. m.

    Recomendaciones ante el corte de agua

    • Guardar agua en recipientes limpios y con tapa para cubrir consumo, higiene y limpieza.
    • Utilizar el agua almacenada solo para actividades esenciales, como preparar alimentos o el aseo personal.
    • Evitar lavar autos, llenar piscinas o regar jardines durante el periodo de restricción.
    • Mantener cerradas las llaves de paso para prevenir fugas cuando se restablezca el servicio.
    • Desinfectar los envases antes de almacenar agua y colocarlos en lugares frescos, lejos de la luz solar directa.
    • Informar a todos los miembros del hogar sobre las medidas preventivas adoptadas.
    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo: mira los distritos y horarios afectados
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    Senamhi lanza advertencia por lluvias extremas en más de 20 ciudades: revisa si tu vivienda está en peligro

    Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 11 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista

    CONFIRMAN corte de agua por 7 días en 10 distritos de Lima: Sedapal revela si las cisternas operarán por falta de combustible

    ¿Habrá corte de agua en tu zona? Así puedes saberlo encontrando en tu recibo cuál es tu zona o sector

    Lo más vistos en Virales

    ES OFICIAL | Confirman que este VIERNES 13 de marzo es DÍA NO LABORABLE es esta región

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;