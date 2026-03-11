URGENTE | Temblor se registra en Lima este miércoles 11 de marzo: IGP confirma en dónde fue el epicentro

Wapa.pe
Este miércoles 11 de marzo se acaba de registrar un sismo en la ciudad de Lima

    Tras la coyuntura nacional, la escasez de gas y el alza de los precios en los pasajes y la canasta familiar, acaba de surgir un sismo en la provincia de Cañete en Lima. El IGP (Instituto Geofísico del Perú) reveló a través de sus redes la magnitud y el epicentro.

    Sismo en Cañete

    REPORTE SÍSMICO
    IGP/CENSIS/RS 2026-0136
    Fecha y Hora Local: 11/03/2026 11:12:10
    Magnitud: 3.5
    Profundidad: 39km
    Latitud: -12.54
    Longitud: -76.70
    Intensidad: II Chilca
    Referencia: 5 km al SE de Chilca, Cañete - Lima

