URGENTE | Temblor se registra en Lima este miércoles 11 de marzo: IGP confirma en dónde fue el epicentro

URGENTE | Temblor se registra en Lima este miércoles 11 de marzo: IGP confirma en dónde fue el epicentroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras la coyuntura nacional, la escasez de gas y el alza de los precios en los pasajes y la canasta familiar, acaba de surgir un sismo en la provincia de Cañete en Lima. El IGP (Instituto Geofísico del Perú) reveló a través de sus redes la magnitud y el epicentro.
Sismo en Cañete
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0136
Fecha y Hora Local: 11/03/2026 11:12:10
Magnitud: 3.5
Profundidad: 39km
Latitud: -12.54
Longitud: -76.70
Intensidad: II Chilca
Referencia: 5 km al SE de Chilca, Cañete - Lima