Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dólar sufre radical cambio en su valor tras contundentes declaraciones de Trump: ¿En cuánto está?

ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Senamhi indicó que las precipitaciones se producirán mayormente en la costa norte del país.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días
    Conoce las regiones que se verán afectadas con las intensas lluvias.
    ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante los próximos 45 días continuarán registrándose lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintas zonas del país.

    “Nos queda un mes y medio de ocurrencia de precipitaciones”, señaló el representante de la institución, Nelson Quispe, durante una conferencia de prensa multisectorial realizada el martes 10 de marzo en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

    wapa.pe

    PUEDES VER: Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    El especialista explicó que las lluvias que suelen producirse en la costa norte y en otras regiones del país durante los primeros meses del año continuarán intensificándose debido al calentamiento de la superficie del mar, fenómeno asociado al Fenómeno El Niño Costero.

    Durante la misma conferencia, Quispe también presentó el pronóstico del Senamhi para los próximos tres meses. Según estas proyecciones, se prevé un aumento de las precipitaciones en regiones como Cajamarca, Amazonas, San Martín, Madre de Dios y en la provincia de La Convención, en el departamento de Cusco.

    El representante del Senamhi recordó además que el país ya se encuentra bajo alerta por la presencia de El Niño, fenómeno que desde febrero ha provocado el incremento de la temperatura superficial del mar, alcanzando los 26 grados centígrados.

    Este incremento térmico ha estado relacionado con la mayor intensidad de las lluvias registradas en la costa norte y también en regiones del sur como Arequipa e Ica.

    Situación en Arequipa y la costa norte

    En relación con Arequipa, el especialista indicó que tras las intensas lluvias registradas el 22 de febrero, las precipitaciones han disminuido su intensidad. Explicó que esto se debe a la presencia de vientos provenientes del sur, los cuales ayudan a reducir la temperatura del mar frente a esa zona del país.

    No obstante, advirtió que “la zona norte (del mar peruano) aun seguirá caliente”. A ello podría sumarse la posible llegada de una nueva onda Kelvin, lo que elevaría aún más la temperatura de la superficie marina.

    El especialista alertó que, aunque en los últimos días la intensidad de las lluvias ha disminuido en algunas zonas del norte, los suelos permanecen saturados de agua, por lo que cualquier nueva precipitación podría activar quebradas y generar derrumbes o huaicos.

    Asimismo, señaló que las lluvias más intensas se registrarán en las zonas altas de Tumbes, lo que continuará aumentando el caudal del Río Tumbes y de otros ríos de la región. Cabe recordar que este río se desbordó recientemente.

    Finalmente, Quispe advirtió que las partes altas de los departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas también vienen registrando precipitaciones intensas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    CONFIRMAN corte de agua por 7 días en 10 distritos de Lima: Sedapal revela si las cisternas operarán por falta de combustible

    ¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte programado del servicio este 11 de marzo: más de 18 sectores afectados

    Confirman CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados

    Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 11 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista

    Lo más vistos en Tendencias

    ¡3 DISTRITOS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE DE SERVICIO este 10 de marzo por hasta 12 horas: lista de zonas afectadas

    ES OFICIAL | Nueva tarifa de agua para familias de Lima, Callao y 31 ciudades más: Pagarán este monto adicional

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Temblor en Perú hoy, 8 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Así es la tienda en Jirón de la Unión con precios más bajos que los mayoristas: ¡sin mínimo de compra!

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;