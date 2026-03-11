ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Senamhi indicó que las precipitaciones se producirán mayormente en la costa norte del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante los próximos 45 días continuarán registrándose lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintas zonas del país.

“Nos queda un mes y medio de ocurrencia de precipitaciones”, señaló el representante de la institución, Nelson Quispe, durante una conferencia de prensa multisectorial realizada el martes 10 de marzo en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El especialista explicó que las lluvias que suelen producirse en la costa norte y en otras regiones del país durante los primeros meses del año continuarán intensificándose debido al calentamiento de la superficie del mar, fenómeno asociado al Fenómeno El Niño Costero.

Durante la misma conferencia, Quispe también presentó el pronóstico del Senamhi para los próximos tres meses. Según estas proyecciones, se prevé un aumento de las precipitaciones en regiones como Cajamarca, Amazonas, San Martín, Madre de Dios y en la provincia de La Convención, en el departamento de Cusco.

El representante del Senamhi recordó además que el país ya se encuentra bajo alerta por la presencia de El Niño, fenómeno que desde febrero ha provocado el incremento de la temperatura superficial del mar, alcanzando los 26 grados centígrados.

Este incremento térmico ha estado relacionado con la mayor intensidad de las lluvias registradas en la costa norte y también en regiones del sur como Arequipa e Ica.

Situación en Arequipa y la costa norte

En relación con Arequipa, el especialista indicó que tras las intensas lluvias registradas el 22 de febrero, las precipitaciones han disminuido su intensidad. Explicó que esto se debe a la presencia de vientos provenientes del sur, los cuales ayudan a reducir la temperatura del mar frente a esa zona del país.

No obstante, advirtió que “la zona norte (del mar peruano) aun seguirá caliente”. A ello podría sumarse la posible llegada de una nueva onda Kelvin, lo que elevaría aún más la temperatura de la superficie marina.

El especialista alertó que, aunque en los últimos días la intensidad de las lluvias ha disminuido en algunas zonas del norte, los suelos permanecen saturados de agua, por lo que cualquier nueva precipitación podría activar quebradas y generar derrumbes o huaicos.

Asimismo, señaló que las lluvias más intensas se registrarán en las zonas altas de Tumbes, lo que continuará aumentando el caudal del Río Tumbes y de otros ríos de la región. Cabe recordar que este río se desbordó recientemente.