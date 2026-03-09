Hugo García anuncia dura pérdida familiar a meses del embarazo de Isabella Ladera: "Me quedo con haberte dado tu último..."

A semanas de anunciar el embarazo de Isabella Ladera, Hugo García sufrió una fuerte pérdida familiar y compartió desgarrador mensaje en redes.

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje. | Composición Wapa | Instagram

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje. | Composición Wapa | Instagram

En medio de la atención mediática por su relación con la influencerIsabella Ladera y el bebé que esperan, Hugo García enfrenta un duro momento tras anunciar el fallecimiento de su abuela.

El chico reality recurrió a sus redes sociales para despedirse con un emotivo mensaje, recordando a su familiar con cariño y gratitud. La publicación no tardó en generar reacciones de sus seguidores, quienes expresaron apoyo y solidaridad ante esta dolorosa pérdida familiar.

Hugo García anuncia dura pérdida familiar a pocas semanas de revelar que será papá.

A pocas semanas de anunciar que será padre por primera vez junto a Isabella Ladera, Hugo García comunicó este domingo 5 de marzo el fallecimiento de su abuela Bertha, quien tenía 95 años y era considerada el mayor tesoro de la familia.

El exchico reality publicó emotivas fotos con su abuela durante las últimas reuniones familiares, su cumpleaños y sus últimos días, incluyendo una imagen en la que sostenía su mano.

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje

Hugo se mostró profundamente afectado por su partida y recordó que fue el último en informarle sobre la llegada de su bisnieto. Además, le deseó un buen viaje al cielo y le hizo un pedido sobre otros familiares que ya partieron.

“Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@. Buen viaje, mi mamá Bertha. Descansa en paz…dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo”, escribió en Instagram.

Más tarde, compartió una foto de la tumba de su abuela junto a las de Carlos Alberto García Rodríguez, su abuelo, y Victor Hugo García Monteverde, su padre, quienes fallecieron hace tiempo.