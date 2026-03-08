Wapa.pe
¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

¡10 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectada

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este lunes 9 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    ¡10 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectada
    Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectada. | Composición Wapa
    ¡10 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectada

    ¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este lunes 9 de marzo habrá cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas. Según la entidad, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la capital.

    Entre las tareas programadas se encuentra la limpieza de reservorios. Por ello, Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para sobrellevar la suspensión del servicio sin inconveniente.

    LEE MÁS: ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

    ¿Qué distritos se verá afectado por el corte de agua este lunes 9 de marzo?

    Ate

    • Zonas: sector 176
    • Áreas afectadas: A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A. A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
    • Hora: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.
    • Zonas: sector 175
    • Áreas afectadas: Asoc. La Florida, Urb. Barbadillo, Urb. Los Reyes, Asoc. Los Rosales, Asoc. Villa Los Portales, Asoc. Las Casuarinas, Urb. Las Garzas, Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Las Dalias I y II., Asoc. Las Palmeras R-7, A. H. Libertadores, A. H. Salazar Bondy
    • Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

    La Molina

    • Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asociación de Vivienda Hospital de Aeronáutica, Urb. Portada del Sol 2da etapa, Urb. Portada del Sol 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
    • Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
    TAMBIÉN LEE: DNI GRATIS 2026 | Ciudadanos podrán tramitar el documento sin costo este 11 y 12 de marzo: revisa aquí los lugares

    San Antonio de Huarochirí

    • Áreas afectadas: Asoc. Vecinal Vista Hermosa - ECN, Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca: Mz. R2, Mz. O2, Mz. P2, Mz. W, Mz. D2, Mz. L2, Mz. P1, Mz. W1, Mz. A4, Mz. T4, Mz. C2, Mz. K2, Mz. O1, Mz. V, Mz. O, Mz. U, Mz. B2, Mz. J2, Mz. D5, Mz. N, Mz. T, Mz. A2, Mz. I2, Mz. H5, Mz. C5, Mz. G5, Mz. F5, Mz. S, Mz. R, Mz. Q, Mz. H2, Mz. G2, Mz. F2, Mz. S4. Av. Principal, Av. San Juan, Calle José C. Mariátegui.
    • Hora: 7.00 a. m. – 7.00 p. m.
    • También más áreas afectadas: Asoc. Sector Sur Parte Alta - ECNC, Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC), Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca - Anexo 8 (ECNC), Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote, Asociación Cerro La Libertad – Arca de Noé – Sector 8, Asociación de Vivienda Integración Los Olivos, Asociación J.V. Los Olivos 2da etapa – ECNC, Pueblo Jicamarca – Anexo 8
    • Hora: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
    • Áreas afectadas: A. H. Santa Cruz de Huachipa, A. H. Santa Isabel de Huachipa, Asoc. La Encalada, Asoc. La Encalada 2da etapa, A.H. Unión Perú. Asoc. Los Geranios de Huachipa, Asoc. Las Moras – Ex Hacienda Huachipa, Asoc. San Valentín, Coop. 14 de Febrero Sagitario.
    • Hora: 2.00 p. m. - 11.50 p. m.

    San Miguel

    • Áreas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da etapa, Urb. Pando 4ta etapa, Av. de la Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa.
    • Hora: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.

    Comas

    • Áreas afectadas: A. H. Bellavista, A. H. Cerro Peruano, A. H. Cerro Sinaí, A. H. Incahuasi,A. H. 9 de Octubre. A. H. San Román, A. H. Soledad Alta, A. H. Virgen de Guadalupe, Asoc. 9 de Octubre, P.J. El Carmen Alto, P.J. La Libertad, P.J. Pampa Comas, A. H. Nueva Florida.
    • Hora: 12.00 p. m. – 8.00 p. m.
    ¡10 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectada
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

