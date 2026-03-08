¡10 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectada

¡10 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este lunes 9 de marzo: revisa si tu zona se verá afectadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este lunes 9 de marzo habrá cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas. Según la entidad, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la capital.
Entre las tareas programadas se encuentra la limpieza de reservorios. Por ello, Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para sobrellevar la suspensión del servicio sin inconveniente.
¿Qué distritos se verá afectado por el corte de agua este lunes 9 de marzo?
Ate
- Zonas: sector 176
- Áreas afectadas: A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A. A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
- Hora: 7.00 a. m. - 7.00 p. m.
- Zonas: sector 175
- Áreas afectadas: Asoc. La Florida, Urb. Barbadillo, Urb. Los Reyes, Asoc. Los Rosales, Asoc. Villa Los Portales, Asoc. Las Casuarinas, Urb. Las Garzas, Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Las Dalias I y II., Asoc. Las Palmeras R-7, A. H. Libertadores, A. H. Salazar Bondy
- Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
La Molina
- Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asociación de Vivienda Hospital de Aeronáutica, Urb. Portada del Sol 2da etapa, Urb. Portada del Sol 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
- Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
San Antonio de Huarochirí
- Áreas afectadas: Asoc. Vecinal Vista Hermosa - ECN, Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca: Mz. R2, Mz. O2, Mz. P2, Mz. W, Mz. D2, Mz. L2, Mz. P1, Mz. W1, Mz. A4, Mz. T4, Mz. C2, Mz. K2, Mz. O1, Mz. V, Mz. O, Mz. U, Mz. B2, Mz. J2, Mz. D5, Mz. N, Mz. T, Mz. A2, Mz. I2, Mz. H5, Mz. C5, Mz. G5, Mz. F5, Mz. S, Mz. R, Mz. Q, Mz. H2, Mz. G2, Mz. F2, Mz. S4. Av. Principal, Av. San Juan, Calle José C. Mariátegui.
- Hora: 7.00 a. m. – 7.00 p. m.
- También más áreas afectadas: Asoc. Sector Sur Parte Alta - ECNC, Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC), Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca - Anexo 8 (ECNC), Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote, Asociación Cerro La Libertad – Arca de Noé – Sector 8, Asociación de Vivienda Integración Los Olivos, Asociación J.V. Los Olivos 2da etapa – ECNC, Pueblo Jicamarca – Anexo 8
- Hora: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
- Áreas afectadas: A. H. Santa Cruz de Huachipa, A. H. Santa Isabel de Huachipa, Asoc. La Encalada, Asoc. La Encalada 2da etapa, A.H. Unión Perú. Asoc. Los Geranios de Huachipa, Asoc. Las Moras – Ex Hacienda Huachipa, Asoc. San Valentín, Coop. 14 de Febrero Sagitario.
- Hora: 2.00 p. m. - 11.50 p. m.
San Miguel
- Áreas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da etapa, Urb. Pando 4ta etapa, Av. de la Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa.
- Hora: 10.00 a. m. – 10.00 p. m.
Comas
- Áreas afectadas: A. H. Bellavista, A. H. Cerro Peruano, A. H. Cerro Sinaí, A. H. Incahuasi,A. H. 9 de Octubre. A. H. San Román, A. H. Soledad Alta, A. H. Virgen de Guadalupe, Asoc. 9 de Octubre, P.J. El Carmen Alto, P.J. La Libertad, P.J. Pampa Comas, A. H. Nueva Florida.
- Hora: 12.00 p. m. – 8.00 p. m.