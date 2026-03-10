Temblor en Perú hoy, 10 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 15:50 p.m., al 23 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarca. El temblor de este martes 10 de marzo de 2026 tuvo una profundidad de 24 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.
PUEDES VER: ¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados
¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas. Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes. Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
PUEDES VER: ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados
¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?
A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Central policial: 105
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas de salud en general): 113
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Bomberos: 116
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481