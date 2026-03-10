Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

Temblor en Perú hoy, 10 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

El sismo de hoy, martes 10 de marzo de 2026, se registró al 23 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarca, con una profundidad de 24 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Perú hoy, 10 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Temblor en Perú: magnitud del último sismo de hoy, martes 10 de marzo. | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa
    Temblor en Perú hoy, 10 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 15:50 p.m., al 23 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarca. El temblor de este martes 10 de marzo de 2026 tuvo una profundidad de 24 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    wapa.pe
    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados


    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas. Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes. Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

    Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, 10 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte programado del servicio este 11 de marzo: más de 18 sectores afectados

    ¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados

    Temblor en Perú hoy, 10 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    ¿Qué hacer si el banco vende mi deuda este 2026 por falta de pago? Conoce qué pasará

    Lo más vistos en Ocio

    Horas antes de la tragedia: así fue la cena de Adrián Villar antes de atropellar y abandonar a Lizeth Marzano

    Francesca Montenegro sacó a la luz el escalofriante acto de Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano: "Regresó al lugar"

    Atropelló, huyó y evitó la cárcel: el caso de Melisa Gonzáles Gagliuffi que atropelló a tres jóvenes, cinco años después

    Revelan CHATS de Adrián Villar con sus padres a minutos del atropello de Lizeth Marzano: “Hay cámaras en todo el camino”

    Adrián Villar tiene IMPENSADA reacción al escuchar que enfrentará prisión preventiva por 9 meses tras atropellar a Lizeth Marzano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;