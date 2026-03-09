Vasco Madueño llora desgarradoramente al hablar de los últimos momentos de su madre: “Se fue en paz”

En una conmovedora conversación con Milagros Leiva , el joven artista se sinceró sobre el profundo dolor que le dejó la muerte de su madre y contó que reencontrarse con su padre fue uno de los momentos más importantes de su vida.

Las emociones marcaron la reciente aparición pública del cantante Vasco Madueño, quien decidió hablar con sinceridad sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su madre, Jessica Madueño, y el significado que tuvo para ella presenciar su reconciliación con su padre, el reconocido artista venezolano Guillermo Dávila.

El joven músico fue invitado al programa de entrevistas ‘Vida y milagros’, conducido por la periodista Milagros Leiva, donde compartió aspectos muy personales de su historia familiar. Durante años, su vida estuvo marcada por la lucha legal para que su padre lo reconociera oficialmente; sin embargo, en esta conversación el foco estuvo puesto en la relación que mantuvo con su madre y en lo que significó para ella ver el acercamiento entre padre e hijo.

Recuerdos de los últimos meses de Jessica Madueño

En medio de la entrevista, Vasco se quebró al recordar los últimos meses de vida de Jessica Madueño, quien falleció luego de enfrentar un agresivo cáncer. El cantante contó que, antes de partir, su madre alcanzó a presenciar un momento que durante mucho tiempo parecía imposible: verlo junto a su padre conversando y compartiendo como familia.

Vasco Madueño habla tras fallecimiento de su madre

Al evocar ese recuerdo, explicó que aquel reencuentro tuvo un valor muy especial para ella, quien lo acompañó durante años en la búsqueda de reconocimiento. “Ella se fue a los meses (falleció) y siento que se fue en paz”, confesó con la voz entrecortada, evidenciando la profunda carga emocional que todavía le genera ese episodio.

La lucha por el reconocimiento

La historia de Vasco Madueño fue seguida durante mucho tiempo por la opinión pública. Desde pequeño, junto a su madre, emprendió una prolongada batalla para lograr que Guillermo Dávila lo reconociera legalmente como su hijo. En ese proceso, la relación entre ambos estuvo marcada por tensiones, distancias y silencios.

El propio artista recordó que en un inicio no quería acercarse a su padre ni llevar su apellido. Las heridas acumuladas por los años de ausencia lo llevaron a sentir, durante un tiempo, que no deseaba mantener ningún tipo de vínculo con el cantante venezolano.

La reconciliación con Guillermo Dávila fue la última voluntad de Jessica Madueño

Con el paso del tiempo, la situación cambió y padre e hijo lograron reconstruir su relación. Este proceso no solo transformó su vínculo familiar, sino que también tuvo un fuerte impacto en Jessica Madueño, quien siempre fue el principal apoyo de su hijo durante la lucha por su reconocimiento.

En la entrevista, Vasco reflexionó sobre lo importante que fue para su madre ver ese acercamiento. Para él, ese momento terminó convirtiéndose en uno de los gestos más significativos que pudo darle en vida.