Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Vasco Madueño llora desgarradoramente al hablar de los últimos momentos de su madre: “Se fue en paz”

En una conmovedora conversación con Milagros Leiva , el joven artista se sinceró sobre el profundo dolor que le dejó la muerte de su madre y contó que reencontrarse con su padre fue uno de los momentos más importantes de su vida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Vasco Madueño llora desgarradoramente al hablar de los últimos momentos de su madre: “Se fue en paz”
    Vasco Madueño llora
    Vasco Madueño llora desgarradoramente al hablar de los últimos momentos de su madre: “Se fue en paz”

    Las emociones marcaron la reciente aparición pública del cantante Vasco Madueño, quien decidió hablar con sinceridad sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su madre, Jessica Madueño, y el significado que tuvo para ella presenciar su reconciliación con su padre, el reconocido artista venezolano Guillermo Dávila.

    El joven músico fue invitado al programa de entrevistas ‘Vida y milagros’, conducido por la periodista Milagros Leiva, donde compartió aspectos muy personales de su historia familiar. Durante años, su vida estuvo marcada por la lucha legal para que su padre lo reconociera oficialmente; sin embargo, en esta conversación el foco estuvo puesto en la relación que mantuvo con su madre y en lo que significó para ella ver el acercamiento entre padre e hijo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ana Paula Consorte impacta tras anunciar separación de Paolo: “Pierdes 10 años explicando cómo deben amarte”

    Recuerdos de los últimos meses de Jessica Madueño

    En medio de la entrevista, Vasco se quebró al recordar los últimos meses de vida de Jessica Madueño, quien falleció luego de enfrentar un agresivo cáncer. El cantante contó que, antes de partir, su madre alcanzó a presenciar un momento que durante mucho tiempo parecía imposible: verlo junto a su padre conversando y compartiendo como familia.

    Vasco Madueño habla tras fallecimiento de su madre
    Vasco Madueño habla tras fallecimiento de su madre

    Al evocar ese recuerdo, explicó que aquel reencuentro tuvo un valor muy especial para ella, quien lo acompañó durante años en la búsqueda de reconocimiento. “Ella se fue a los meses (falleció) y siento que se fue en paz”, confesó con la voz entrecortada, evidenciando la profunda carga emocional que todavía le genera ese episodio.

    La lucha por el reconocimiento

    La historia de Vasco Madueño fue seguida durante mucho tiempo por la opinión pública. Desde pequeño, junto a su madre, emprendió una prolongada batalla para lograr que Guillermo Dávila lo reconociera legalmente como su hijo. En ese proceso, la relación entre ambos estuvo marcada por tensiones, distancias y silencios.

    El propio artista recordó que en un inicio no quería acercarse a su padre ni llevar su apellido. Las heridas acumuladas por los años de ausencia lo llevaron a sentir, durante un tiempo, que no deseaba mantener ningún tipo de vínculo con el cantante venezolano.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Magaly Medina pone un alto a los comentarios sobre su único hijo revelando contundente decisión: “Él escogió”

    La reconciliación con Guillermo Dávila fue la última voluntad de Jessica Madueño

    Con el paso del tiempo, la situación cambió y padre e hijo lograron reconstruir su relación. Este proceso no solo transformó su vínculo familiar, sino que también tuvo un fuerte impacto en Jessica Madueño, quien siempre fue el principal apoyo de su hijo durante la lucha por su reconocimiento.

    En la entrevista, Vasco reflexionó sobre lo importante que fue para su madre ver ese acercamiento. Para él, ese momento terminó convirtiéndose en uno de los gestos más significativos que pudo darle en vida.

    “El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida, más allá de haber estado con ella cuando más lo necesitó, que yo siento que pude haber dado más, fue haberme reconciliado con mi padre”, confesó el cantante, visiblemente conmovido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vasco Madueño llora desgarradoramente al hablar de los últimos momentos de su madre: “Se fue en paz”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Reconocido actor y galán de novelas se recursea vendiendo paltas ante la falta de trabajo: “Ha sido muy difícil, un sube y baja”

    Paolo Guerrero impacta al tomar impensada medida sobre la familia de Ana Paula tras confirmar su ruptura

    Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola tras meses de oficialización: “Enfocada en mi paz”

    Ana Paula Consorte impacta tras anunciar separación de Paolo: “Pierdes 10 años explicando cómo deben amarte”

    Jesús Barco sorprende con fuerte exigencia a Melissa Klug tras quedar varada en una isla fuera del Perú: "Toma un..."

    Lo más vistos en Farándula

    El drástico cambio de Mónica Adaro alejada de la tv peruana: se fue del país y tiene un nuevo oficio en el extranjero

    Maricielo Effio habla sin filtros sobre su sueldo en EE.UU. y usuarios reaccionan indignados: “No lo vale”

    Vasco Madueño rompe el silencio tras muerte de su madre y revela cómo reaccionó a su acercamiento con su padre Guillermo Dávila

    Hija de Tula Rodríguez ingresa a quirófano y actriz revela su estado de salud: "Acaba de venir el doctor para decirme..."

    Youna pone ultimátum a Samahara si vuelve con Bryan: "Si regresan, mi hija no puede vivir con él"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;