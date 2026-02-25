Magaly Medina reveló indignada el motivo por el que Adrián Villar saldría librado por polvo y paja por la muerte de Lizeth Marzano y el abogado de la víctima reveló detalles. ¿Qué dijo?

Tras emitirse nuevos videos de seguridad ha reconfigurado el debate público en torno al caso de la deportista Lizeth Marzano, quien perdió la vida tras ser atropellada. Las imágenes, obtenidas por La República, contradicen la versión inicial presentada por la defensa de Adrián Villar, quien había señalado que el joven entró en estado de shock tras el accidente y acudió a una clínica.

En medio de la indignación social que ha generado el caso, surgió una pregunta que ha marcado la conversación mediática: ¿el responsable podría evitar la prisión?

La figura legal que podría evitar la cárcel

Durante una entrevista en televisión con familiares de la víctima y su defensa legal, la conductora Magaly Medina explicó el escenario jurídico que enfrenta Villar. Según detalló, la imputación actual corresponde a homicidio culposo, una tipificación que, dependiendo de las circunstancias, podría impedir que el investigado cumpla una pena efectiva en prisión.

"¿Por qué no pasa de ser un homicidio culposo a un homicidio doloso? Porque como homicidio culposo este chico no va a pisar ni un solo día de cárcel. (…) Este tipo de pruebas donde se ve que calcularon, ¿un juez no podría cambiar el estado para convertirlo en doloso?", cuestionó Magaly Medina en su programa.

La observación de la conductora se basa en la diferencia entre ambos delitos: mientras el homicidio culposo implica negligencia sin intención de matar, el homicidio doloso supone voluntad o conciencia del daño causado, lo que incrementa significativamente las penas.

La estrategia legal de la familia Marzano

Frente a este escenario, la defensa de la familia de la deportista confirmó que busca modificar la calificación del delito dentro de la investigación fiscal. El objetivo es demostrar que existieron elementos previos que podrían agravar la responsabilidad penal del acusado.

"Estamos planteando que dentro de la Fiscalía exista una recalificación del tipo penal, es decir que los hechos calcen en otro. Como hemos escuchado decir a Gino, lo que queremos es que exista un ejemplo. Se tiene que seguir investigando. (…) Lo que tenemos son los momentos posteriores, lo que tenemos que hacer para recalificar es lo anterior, qué pasó antes para que este sujeto mate", dijo el abogado.

La recalificación penal podría convertirse en un punto clave del proceso, ya que permitiría a la Fiscalía solicitar sanciones más severas si se comprueba una conducta distinta a la inicialmente planteada.

Familia denuncia posible encubrimiento

El caso también ha abierto una nueva línea de cuestionamientos sobre la posible participación de otras personas tras el accidente. El hermano de la víctima, Gino Marzano, expresó su indignación al considerar que hubo conocimiento previo de lo ocurrido por parte de terceros.

"Hay dos nuevos personajes que claramente acá saben de lo ocurrido, eso es encubrimiento, eso es delito ¿qué más se necesita? Esto es una burla, acá hay un encubrimiento de muchas personas. Ahí nos está mostrando las imágenes que aparece una camioneta y otras personas más ahí. La mamá también sabía", comentó Gino Marzano.

Sus declaraciones reflejan el malestar de la familia, que exige sanciones ejemplares y una investigación que abarque a todos los posibles involucrados.