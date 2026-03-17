¡ATENCIÓN DOCENTES! Gobierno confirma BONO EN MARZO con fuerte inversión estatal

El Ministerio de Economía y Finanzas ha dado luz verde al Ministerio de Educación para asignar recursos destinados al beneficio incluido en el Convenio Colectivo 2025-2026 con el SUTEP.

Durante el primer trimestre de este 2026 —hasta el mes de marzo— se concretará el pago de un nuevo bono dirigido a los maestros del país, el cual asciende a S/67. Este beneficio fue acordado en el convenio colectivo suscrito entre el Gobierno y el SUTEP.

Se trata de un bono extraordinario que será entregado por única vez a docentes y auxiliares de educación, tanto nombrados como contratados, bajo el marco de las leyes N.° 29944, 30328 y 30493. Este beneficio alcanza a quienes laboran en las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales, en Lima Metropolitana, así como a personal educativo de instituciones administradas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

Como parte del cumplimiento de este acuerdo, el Ejecutivo ya dio el primer paso para su implementación. A través del Decreto Supremo N.º 037-2026-EF, se autorizó la transferencia de más de S/25 millones para hacer efectivo el pago.

Bono de S/67 del Minedu

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que se aprobó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público 2026 por S/25 millones 86 mil 73, con el objetivo de financiar este bono extraordinario dirigido a docentes y auxiliares de instituciones públicas.

Este beneficio, correspondiente al bono de S/67, forma parte del convenio colectivo 2025-2026 firmado con el SUTEP. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 037-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, el cual establece la transferencia de recursos desde el Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los gobiernos regionales.

Según la norma, el bono será otorgado por única vez a docentes y auxiliares de educación, tanto nombrados como contratados, de instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva.

Además, el beneficio también incluye a profesores y auxiliares comprendidos en las leyes del magisterio y de institutos técnicos que trabajan en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, así como a aquellos que laboran en colegios administrados por los sectores Defensa e Interior.

En total, la medida contempla un presupuesto de S/25 millones 86 mil 73, destinado a beneficiar a 374 mil 419 docentes y auxiliares en todo el país, quienes recibirán el monto establecido.

Gracias al convenio colectivo

Este bono se enmarca en el convenio colectivo descentralizado firmado entre la comisión negociadora del Ministerio de Educación y el SUTEP para el periodo 2025-2026, en aplicación de la Ley N.º 31188.

Asimismo, la norma dispone que los titulares de las entidades involucradas deberán aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático dentro de un plazo de cinco días calendario desde la vigencia del decreto supremo.