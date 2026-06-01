¿Aumentó? Conoce cuánto te pagarán por ser miembro de mesa este domingo 7 de junio en la segunda vuelta

La ONPE ratificó el pago correspondiente por la participación en la jornada presidencial del domingo y anunció 3 modalidades para cobrar el beneficio, además de otorgar un día de descanso laboral remunerado y sin descuentos.

Los miembros de mesa que participen en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 recibirán una compensación económica por su labor durante la jornada electoral del domingo 7 de junio, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El incentivo corresponde al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y se otorga de manera independiente al pago recibido por la primera vuelta realizada el 13 de abril, ya que cada proceso electoral genera una retribución distinta.

Este beneficio está dirigido tanto a miembros de mesa titulares como suplentes que desempeñen funciones el día de las elecciones. La ONPE indicó que el monto podría variar si se aprueba una actualización antes de la jornada electoral, aunque actualmente se mantiene en S/165.

¿Cómo cobrar la compensación?

La entidad electoral ha dispuesto 3 mecanismos para que los beneficiarios reciban el pago correspondiente.

La primera modalidad consiste en el depósito en una cuenta de ahorros perteneciente a alguno de los bancos autorizados: Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú, BBVA Perú o Scotiabank Perú. La cuenta debe estar registrada a nombre del miembro de mesa, ya que el cobro es personal e intransferible y requiere la presentación del DNI vigente.

La segunda opción es recibir el dinero mediante la billetera digital Yape, lo que permite acceder al monto de manera rápida y remota. En caso de que la transferencia digital no pueda concretarse, el beneficiario deberá acercarse a una agencia del Banco de la Nación para efectuar el retiro presencial.

La tercera alternativa es cobrar directamente en las ventanillas del Banco de la Nación. Esta modalidad está disponible para quienes no registraron previamente una cuenta bancaria o billetera digital y solo deberán presentar su documento de identidad luego de la elección para recibir el pago.

Un día libre adicional para quienes cumplan esta función

Además del incentivo económico, la ONPE reconoció el derecho de los miembros de mesa a acceder a un día de descanso laboral no compensable, aplicable tanto en entidades públicas como en empresas privadas.