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Korina Rivadeneira comparte sus sentimientos sobre Mario Hart en medio de rumores de crisis matrimonial

Korina Rivadeneira se refirió a su relación con Mario Hart en medio de rumores de separación y destacó su importancia en su vida.

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    Korina Rivadeneira comparte sus sentimientos sobre Mario Hart en medio de rumores de crisis matrimonial
    Korina Rivadeneira se sincera sobre Mario Hart en medio de supuesta crisis y sorprende con confesión | Créditos: Composición Ep | Fuente: Difusión
    Korina Rivadeneira comparte sus sentimientos sobre Mario Hart en medio de rumores de crisis matrimonial

    Frente a las especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con Mario Hart, Korina Rivadeneira decidió compartir sus sentimientos y destacó la relevancia del piloto en su vida. Durante su intervención en 'Me caigo de risa', expresó el cariño que siente por el padre de sus hijos y subrayó su importancia, a pesar de los rumores que los han rodeado recientemente.

    Korina Rivadeneira expresa sus sentimientos por Mario Hart entre rumores de separación

    En una entrevista reciente, la actriz venezolana reflexionó sobre qué define su felicidad y quiénes son centrales en su vida. Al mencionar esta palabra, sus hijos fueron lo primero que mencionó.

    "Cuando me dices felicidad, pienso en mis hijos", comentó para Trome. No obstante, al ser consultada sobre Mario Hart, Korina dejó claro lo que significa para ella: "Felicidad también. Él me otorgó lo más increíble: mis hijos", dijo.

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    La antigua participante de reality recordó algunos momentos del inicio de su relación con el piloto, resaltando su carisma y cómo la enamoró.

    "Al comienzo, era muy inteligente y divertido. Sabía que me apasionaban los deportes extremos, así que en vez de invitarme a cenar, nos llevábamos a hacer submarinos", relató.

    Finalmente, expresó una frase que resume el significado de Mario Hart en su vida: "Él es muy significativo en mi vida", aseguró.

    Korina Rivadeneira explica por qué no hablará de su matrimonio

    A pesar de sus sentimientos hacia Mario Hart, Korina enfatizó que prefiere no exponer su relación ni aclarar rumores sobre su matrimonio.

    La presentadora mencionó que junto con Mario Hart han decidido manejar con discreción todo lo vinculado a su vida familiar. "Con Mario decidimos ser reservados acerca de nuestra vida privada", señaló.

    Para la actriz, esta postura tiene como fin cuidar a sus hijos, a quienes considera lo más importante. "Queremos proteger a los niños con esta posición", manifestó.

    Asimismo, aclaró que cualquier información pertinente sobre su vida familiar será compartida por ambos cuando lo crean conveniente.

    "Es algo que nos pertenece. Si surge la necesidad de comunicar algo, lo haremos en nuestras redes", añadió.

    Korina Rivadeneira reafirmó que, a pesar de los comentarios sobre su matrimonio, ha optado por resguardar la paz familiar y mantener sus asuntos personales fuera del ámbito mediático.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira comparte sus sentimientos sobre Mario Hart en medio de rumores de crisis matrimonial
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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