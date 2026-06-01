Hija mayor de Pamela López aparece con CONTUNDENTE MENSAJE tras ser desalojada por Cueva: "Un hombre infiel no sirve"

Fabiana, hija mayor de Pamela López , vuelve a redes tras informar a su madre que Christian Cueva la dejó sin hogar y modificó cerraduras en Trujillo. ¿Qué mensaje envió?

Pamela López atraviesa un difícil momento al encontrarse en 'La Granja VIP'. De su hija mayor, supo que Christian Cueva la dejó sin hogar en Trujillo tras desalojarla y cambiar las cerraduras para impedir el acceso. Luego de esto, Fabiana, hija primogénita de la novia de Paul Michael, retomó las redes para lanzar un contundente mensaje. ¿Una indirecta para Cueva?

Hija de Pamela López rompe el silencio tras el desalojo por parte de Christian Cueva

Pamela López se quebró al recibir la llamada de su hija informándole que Christian Cueva no solo la echó de su hogar en Trujillo, sino que también modificó las cerraduras, impidiendo incluso recoger sus pertenencias.

"Lo pienso y no puedo creerlo. Había planeado salir directo a Trujillo con mis hijos. Eso me tiene así, ya que cambió cerraduras y me quitó todo", expresó sollozando. Ni ella ni sus niños tendrían dónde hospedarse en sus visitas a su ciudad natal durante las vacaciones.

En pleno escándalo, Fabiana, quien mantiene informada legalmente a López, se hizo presente tras la llamada con su madre y expresó su opinión en redes.

Hija mayor de Pamela López expresa su opinión después de ser desalojada por Christian Cueva

A través de un enérgico mensaje, la joven de 24 años resaltó la importancia de que las mujeres se eduquen y preparen para enfrentar adversidades.

Comparó a aquellas mujeres sin preparación con hombres infieles, insinuando que ambos no son útiles.

"Estudien, especialícense, llenen su mente de saber. Pues una mujer que no lo hace es como un hombre infiel, no sirve", dijo en su cuenta de Instagram.

Sin duda, esto generó especulaciones de una posible referencia a Christian Cueva, ya que en una transmisión previa, Fabiana manifestó su desdén por "Aladino" y cómo sus repetidas infidelidades desintegraron a su familia.