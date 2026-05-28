Carlos Galdós establece límites en redes sobre las visitas de su hija con su novio, y defiende su postura respecto a la convivencia en su hogar.

La firme postura de Carlos Galdós sobre las visitas del novio de su hija generó debate en las redes sociales. El conductor explicó cómo, al planear un viaje con su pareja, su hija asumió que ambos podrían quedarse en su casa, lo que obligó a Galdós a establecer reglas claras.

Carlos Galdós impone una clara restricción: su hija no podrá dormir con su novio en casa

Desde su cuenta en 'X', el comunicador Carlos Galdós narró la conversación que tuvo con su hija, justificando su negativa a permitir que ambos pernocten bajo el mismo techo.

"Mi hija mayor vive fuera y me dijo que vendría de visita con su enamorado. Le pregunté: 'Mi amor, ¿dónde te vas a alojar?'". Ella responde que en su casa, estupendo. Luego pregunto: '¿Y él?' Me dice: ‘Conmigo, papá’. Aquí la cosa se puso incómoda", compartió en 'X'.

Carlos Galdós habla sobre la crianza de su hija

El comediante también aclaró que no tiene inconvenientes con el novio de su hija, pero sí con permitirle ciertas libertades mientras ella siga siendo dependiente económicamente.

"Todo está bien con el novio. Pero mal imaginen que podrían dormir en el mismo cuarto en mi casa. Esa privacidad corresponde a un adulto que es independiente financieramente. Porque, cariño mío (te adoro y me cae bien tu chico), mientras yo siga pagando algunas cosas, no puedes exigir una vida de independiente con mi dinero", expresó.

Carlos Galdós aceptó que su enfoque podría parecer antiguo, pero no cambiará las normas de su hogar mientras siga respaldando económicamente a su hija.

"¿Soy un padre anticuado? Tal vez esté equivocado, sí. ¿Te molesta? Lo siento. Obtén un trabajo, paga tus gastos completamente, y así nos convertimos en adultos", dijo al establecer un límite con su hija.

Finalmente, el conductor señaló que parte de la educación es enseñar responsabilidades y límites, incluso cuando los hijos ya han crecido.

"Mientras tanto: mi casa, mis reglas. Ser padre es incómodo. Si no les incomodamos, no les ayudamos a crecer. Lo siento", remarcó, subrayando que mientras su hija dependa de él, las reglas serán claras.

Reacciones tras la declaración de Carlos Galdós

Las opiniones sobre las declaraciones de Carlos Galdós llegaban desde diferentes sectores, algunos apoyando y otros criticando su decisión enérgica. "Tu casa, tus reglas, las asumes o te independizas", "Entiendo, en mi casa era igual, pero ¿dónde piensan tener relaciones? Porque igual las tendrán, ¿será seguro?", comentó Coco Maggio.