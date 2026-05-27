Corte de agua este viernes 29 de mayo: revisa las zonas que estarán más de 10 horas sin servicio

Corte de agua este viernes 29 de mayo: revisa las zonas que estarán más de 10 horas sin servicioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal anunció que este viernes 29 de mayo se realizará un corte temporal del servicio de agua potable en algunas zonas de San Martín de Porres, Puente Piedra, Miraflores y La Molina debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La entidad precisó que la medida afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y tiene como finalidad garantizar la calidad del servicio y la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana.
Asimismo, explicó que estas labores forman parte de un plan de optimización de la infraestructura hídrica, orientado a reforzar la seguridad y eficiencia del sistema. Los trabajos serán ejecutados de manera progresiva, por lo que el tiempo de afectación variará según cada sector intervenido.
De acuerdo con el cronograma establecido, la interrupción del suministro se prolongará por varias horas en las zonas previamente informadas. Sedapal detalló que las acciones incluyen inspecciones técnicas y maniobras especializadas en componentes de la red, motivo por el cual será necesario detener temporalmente el flujo de agua para realizar las intervenciones de forma segura.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Martín de Porres
- APV. El Manantial
- APV. Juan Carlos Tejada
- Asoc. Viv. Papa Juan Pablo II
- Asoc. Los Olivos Villa Residencial
- Asoc. Propietarios Arizona
- Asoc. Prop. Villa Margarita
- Asoc. Prop. Oasis
- Asoc. Señor de los Milagros
- Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa
- Coop. Cajabamba 2da etapa
- Coop. Huaytapallana
- Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau
- Coop. Virgen de Fátima
- Urb. El Rosario del Norte
- Urb. San Francisco de Cayrán
Hora: 12 m - 8 p. m.
Puente Piedra
- P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada
Hora: 12 m - 8 p. m.
Miraflores
- Urb. Miraflores
Cuadrante:
- Av. 28 de Julio, av. José Larco, Malecón de la Reserva, malecón 28 de Julio
Hora: 12 m - 11 p. m.
La Molina
- Urb. Portada del Sol de La Molina I etapa
- Asoc. Cascajal
- Urb. El Valle
- Cobertura R-8E
Hora: 1 p. m. - 11.50 p. m.
Consejos para afrontar el corte de agua
- Revisa y arregla cualquier fuga en caños o inodoros para evitar desperdicios innecesarios de agua.
- Evita dejar el grifo abierto mientras te cepillas los dientes, te afeitas o te enjabonas; úsalo solo al momento de enjuagarte.
- Opta por duchas rápidas y evita llenar la bañera; utilizar un balde puede ayudarte a controlar mejor el consumo.
- Coloca dispositivos ahorradores, como aireadores en los caños y duchas eficientes, para disminuir el gasto sin perder presión.
- Si es posible, utiliza sistemas de doble descarga en el inodoro o introduce una botella con agua dentro del tanque para reducir el uso.
- Lava la ropa únicamente con cargas completas y selecciona programas ecológicos o ajusta el nivel de agua según la cantidad de prendas.
- Para lavar los platos, utiliza un recipiente con agua o enjabona todo antes de abrir nuevamente el caño.
- Aprovecha el agua usada para lavar verduras y reutilízala en el riego de plantas o limpieza del hogar.
- Riega jardines en horas de menor calor, como temprano en la mañana o por la noche, y prioriza sistemas de goteo.
- Limpia patios y veredas con escoba en lugar de usar manguera.
- Lava el auto utilizando balde y esponja, evitando mantener el agua corriendo innecesariamente.
- Guarda agua fría en una jarra dentro del refrigerador para no desperdiciar mientras esperas que se enfríe del caño.
- Organiza actividades como lavado y limpieza para optimizar el uso del agua de manera más eficiente.