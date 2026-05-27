Corte de agua este viernes 29 de mayo: revisa las zonas que estarán más de 10 horas sin servicio

Sedapal recomendó a los vecinos de Lima mantenerse atentos a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas en sus hogares para optimizar y reducir el consumo de agua durante los próximos días.

Corte de agua se dará en diferentes zonas de Lima este 29 de mayo. | Foto: composición LR

Corte de agua se dará en diferentes zonas de Lima este 29 de mayo. | Foto: composición LR

Sedapal anunció que este viernes 29 de mayo se realizará un corte temporal del servicio de agua potable en algunas zonas de San Martín de Porres, Puente Piedra, Miraflores y La Molina debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La entidad precisó que la medida afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y tiene como finalidad garantizar la calidad del servicio y la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana.

Asimismo, explicó que estas labores forman parte de un plan de optimización de la infraestructura hídrica, orientado a reforzar la seguridad y eficiencia del sistema. Los trabajos serán ejecutados de manera progresiva, por lo que el tiempo de afectación variará según cada sector intervenido.

De acuerdo con el cronograma establecido, la interrupción del suministro se prolongará por varias horas en las zonas previamente informadas. Sedapal detalló que las acciones incluyen inspecciones técnicas y maniobras especializadas en componentes de la red, motivo por el cual será necesario detener temporalmente el flujo de agua para realizar las intervenciones de forma segura.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Martín de Porres

APV. El Manantial

APV. Juan Carlos Tejada

Asoc. Viv. Papa Juan Pablo II

Asoc. Los Olivos Villa Residencial

Asoc. Propietarios Arizona

Asoc. Prop. Villa Margarita

Asoc. Prop. Oasis

Asoc. Señor de los Milagros

Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa

Coop. Cajabamba 2da etapa

Coop. Huaytapallana

Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau

Coop. Virgen de Fátima

Urb. El Rosario del Norte

Urb. San Francisco de Cayrán

Hora: 12 m - 8 p. m.

Puente Piedra

P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada

Hora: 12 m - 8 p. m.

Miraflores

Urb. Miraflores

Cuadrante:

Av. 28 de Julio, av. José Larco, Malecón de la Reserva, malecón 28 de Julio

Hora: 12 m - 11 p. m.

La Molina

Urb. Portada del Sol de La Molina I etapa

Asoc. Cascajal

Urb. El Valle

Cobertura R-8E

Hora: 1 p. m. - 11.50 p. m.

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